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7 листопада 1940 року у Вінніпезі було створено Конгрес українців Канади

7 листопада 1940 року у Вінніпезі було створено Конгрес українців Канади

7 листопада 1940 року у Вінніпезі було створено Конгрес українців Канади – суспільно-громадську організацію українців Канади.

7-8 листопада 1940 року у Вінніпезі відбулись установчі збори майбутнього Конгресу українців Канади. Засновниками його стали 5 українських громадських організацій: Братство Українських Католиків, Союз Українців Самостійних, Українське Національне Об'єднання, Союз Гетьманських держав Канади, Союз Українських Організацій.

Спочатку організація називалася Комітетом українців Канади й була створена для координації дій місцевих українських організацій та співпраці української громади з урядом Канади.

Нині в Канаді мешкає близько 1,4 млн українців. Канада – третя країна за числом етнічних українців. Канадські українці – найбільша слов’янська діаспора на території цієї північноамериканської країни.

Українці завжди брали активну участь у суспільно-політичному, громадському житті країни. Зокрема, колишній генеральний губернатор Канади Рей Гнатишин, колишній прем'єр провінції Альберта Едвард Стельмах,науковець та екс-губернатор Саскачевану Сильвія Федорук, письменниця, журналіст і політик Христя Фріланд, політична діячка МеріЕнн Міхичук; серед науковців – мовознавець, один з основоположників канадської політики багатокультурності Ярослав Рудницький, вчений-психолог Альберт Бандура.

Окрім того, варто пригадати підприємців і меценатів Петра Яцика, Юджина Мельника, Соню Скарфілд, першу канадську жінку-космонавта Роберту Лінн Бондар, телеведучу і акторку Кетрін Винник та фотомодель Дарію Вербову, скульптора Лео Мола (Леоніда Молодожанина) та художника і письменника Василя Курилика. Серед відомих канадців українського походження також багато відомих хокеїстів – Вейн Грецкі, Дейв Андрейчук, Джонні Бавер, Майкл Боссі, Тайлер Бозак.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/7042

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