Стати підприємцем за 10 хвилин – реальність. Вже майже півроку на порталі Дія громадяни можуть отримати три оновлені послуги для ФОП – створення, внесення змін та закриття. Послуги зручні і зрозумілі для громадян та містять багато підказок. Щоб зробити їх ще більш зрозумілими, відповідаємо на топ-7 запитань про послуги для ФОП на порталі Дія.

Що потрібно для того, щоб отримати послуги на порталі?

У першу чергу, щоб отримати послуги на порталі Дія, потрібен електронний підпис (КЕП). Його можна отримати онлайн у ПриватБанку, або у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (https://czo.gov.ua/ca-registry). Без цього зареєструвати, закрити або внести зміни ФОП буде неможливо.

Скільки часу займає подання заяви на порталі? Чи безкоштовні послуги?

Заяву на відкриття або внесення змін до ФОП можна подати протягом 10 хвилин. Подання заяви про закриття займає 2 хвилини. Послуги можливо отримати так швидко, тому що процес автоматизовано та спрощено. Наприклад, дані, які громадянин вже раніше вводив на порталі Дія автоматично підтягуються до заяви, так само, як і дані з вашого електронного підпису. Користувачу не доведеться вводити їх ще раз, а лише перевірити їх на достовірність. Усі послуги на порталі Дія можна отримати безкоштовно.

Як зрозуміти, який потрібен КВЕД?

На порталі є тест та підказки для вибору видів діяльності. Також є зручний пошук за номером КВЕДу та за ключовими словами. Під час реєстрації варто звернути увагу, що КВЕД, який записаний першим, буде вважатися основним. Тому варто уважно перевірити цей момент.

Як самостійно обрати тип оподаткування?

Під час відкриття ФОП також потрібно обрати систему оподаткування: загальну чи спрощену. Розібратися яка група підходить досить легко, оскільки система містить багато підказок щодо обсягу оподаткування і тих податків, які необхідно буде сплачувати. Наприклад, під час реєстрації система вас запитає чи вели ви підприємницьку діяльність минулого року. Це запитання прописано для того, щоб допомогти правильно обрати систему оподаткування. Якщо ви протягом року громадянин вів підприємницьку діяльність і повторно відкриває ФОП, то спрощена система оподаткування буде недоступна. Загалом, група оподаткування також залежить від обраного КВЕДу. Система росто заблокує вибір тих груп оподаткування, які є недоступними для обраного типу діяльності. Це зручно, адже користувач просто не зможе помилитися на цьому кроці.

Коли вже можна починати підприємницьку діяльність? Подання заяви на порталі – це весь процес реєстрації?

Після подачі заяви на реєстрацію ФОП, реєстратор розглядає заяву та вносить дані в ЄДР. Реєстрація відбувається протягом одного дня. Після цього можна працювати ФОП. Також після реєстрації ФОП потрібно обов’язково зареєструвати книгу обліку доходів. Це можна швидко зробити у податковій за місцем реєстрації. Книга ведеться за вибором у паперовому або електронному вигляді. Але, на жаль, зареєструвати книгу наразі ще неможливо онлайн.

На порталі можна внести будь-які зміни до ФОП?

На порталі доступні зміни 3 видів даних – громадянство, види економічної діяльності та контактні дані. Що робити, якщо потрібно внести інші зміни? Звернутися до найближчого ЦНАП. Наприклад, змінити ПІБ, місце проживання, серію номер паспорту, податковий номер наразі можна лише офлайн. Важливо зауважити, що якщо користувач змінив КВЕД, то необхідно повідомити про це податкову. Це можна також зробити онлайн, але через електронний кабінет платника податків. Або ж звернутися особисто до податкової за місцем реєстрації.

Як закрити ФОП? Чому не можна це зробити лише за поданням заяви на порталі?

Подати заяву на закриття ФОП можна за 2 хвилини. За цією послугою ви можете припинити підприємницьку діяльність відповідно до даних ЄДР. Однак окремо необхідно також звернутися до податкової, сплатити податки та подати податкову звітність. За наявності ліцензій, необхідно буде їх припинити. А також закрити банківський рахунок.

Источник: thedigital.gov.ua

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