8 услуг в одной: в Харькове протестировали «еМалятко»

Проект «еМалятко» успешно прошел бета-тестирование в городских роддомах. Как сообщили в Департаменте регистрации и цифрового развития, теперь в любом из шести родильных домов города Харькова можно оформить 8 услуг в одной.

«Обязательное условие - родители новорожденного ребенка должны быть гражданами Украины и находиться в браке. Но уже с 4 февраля услугу смогут оформить и родители, не состоящие в браке, и одинокие матери», - отметили в департаменте.Адреса городских роддомов, где предоставляются такие услуги:

родильный дом №1 (ул. Отакара Яроша, 3-б);

родильный дом №2 (ул. Чигирина, 7);

родильный дом №3 (ул. Куликовская, 46-а);

перинатальный центр (Салтовское шоссе, 264);

родильный дом №6 (ул. Луи Пастера, 2);

родильный дом №7 (ул. Руставели, 12).

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