80% харківських школярів продовжили навчатися у своїх школах онлайн

Про це повідомила в етері національного телемарафону директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.

За її даними, зараз у Харкові знаходяться 25% школярів, 23% - виїхали за кордон, інші понад 50% - в Україні, здебільшого в інших регіонах.

«Виявили бажання навчатися онлайн понад 80% школярів. Географія дітей у нас надзвичайно різноманітна. Це діти, які в Харкові, які знаходяться в інших областях України, й ті діти, які за кордоном. Ті діти, які за кордоном, їх 95% виявили бажання онлайн продовжувати навчання у своїх школах. Тому спеціально для них багато зі шкіл будуть проводити заняття трохи пізніше – після того, як вони завершать заняття в зарубіжних школах», - сказала Деменко.

Також вона відзначила, що деякі діти, які виїхали в інші регіони країни, також планують навчатися й у школах там, де зараз живуть, і онлайн – у своїх рідних.

«Нас це дуже радує, тому що наші діти - патріоти міста», - відзначила Деменко.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/42012

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