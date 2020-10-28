80 нових рятувальних машин передано ДСНС для ліквідації наслідків ДТП, - Владислав Криклій

27 жовтня за участі Міністра інфраструктури Владислава Криклія Державній службі України з надзвичайних ситуацій було передано 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого типу вартістю майже 280 млн грн, призначених для проведення першочергових рятувальних робіт і ліквідації наслідків ДТП.

Передача відбулася в рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Участь у заході також взяли голова Державного агентства інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроекту) Кирило Хом’яков та голова ДСНС Микола Чечоткін.

“Для рятувальників, які працюють на місці ДТП, вкрай важливо вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм домедичної допомоги за допомогою сучасної професійної техніки. Якраз сьогодні ми передали 80 новеньких аварійно-рятувальних машин легкого типу для ДСНС, створених на базі Ford Ranger. Вони обладнані найсучаснішим обладнанням відповідно до всіх європейських стандартів. Розраховані до 5-х рятувальників і призначені для проведення першочергових рятувальних робіт, ліквідації наслідків ДТП, заходів з пошуку постраждалих і надання їм домедичної допомоги, організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, - прокоментував передачу спецтехніки Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Зокрема, машини обладнані гідравлічним рятувальним обладнанням, системою стабілізації транспортних засобів, автомобільною радіостанцією, первинними засобами пожежогасіння на основі води та піни, бензопилою, навігатором з вбудованим відеореєстратором, планшетом з офлайн програмою схем легкових машин для використання під час ДТП, електролебідкою, мобільною освітлювальною установкою, комплектом дискової та шабельної пилок, а також комплектом пневматичних підйомних подушок.

За словами Владислава Криклія, до кінця року відомство планує передати ДСНС ще 59 аналогічних автівок, а також 58 спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу.

Міністр також підкреслив, що створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП є одним із ключових елементів нової Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, яку нещодавно затвердив Уряд.

“Коли трапляється ДТП, відлік йде на хвилини. Саме оперативність служб у цих ситуаціях рятує людські життя. За даними ВООЗ, 20% із тих, хто гине в аваріях на дорогах, могли б вижити, якби отримали невідкладну меддопомогу одразу на місці. А проведені в перші години після травми протишокові заходи, знижують смертність ще в середньому на 25-30%”, - наголосив очільник Міністерства.

У цьому ключі, нова Стратегія безпеки передбачає:

- запровадження єдиної системи управління подоланням наслідків ДТП з чітким розподілом функцій;

- впровадження системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112;

- облаштування авто спеціальними приладами для автоматичної подачі сигналу у випадку ДТП;

- удосконалення системи підготовки особового складу підрозділів Нацполіції, ДСНС тощо для надання постраждалим домедичної допомоги до приїзду швидкої;

- використання гелікоптерів для екстреної допомоги постраждалим;

- оновлення технічної бази.

Источник: mtu.gov.ua

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