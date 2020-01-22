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80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування

80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобовязані говорити українською в робочий час, - опитування

Абсолютна більшість українців вважають, що керівники держави і державні чиновники зобов'язані в робочий час розмовляти державною мовою - українською.

Про це свідчать результати Загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"80,5% респондентів згодні (56,2% безумовно згодні і 24,3% скоріше згодні) з тим, що керівництво України і держчиновники повинні в робочий час розмовляти державною мовою", - йдеться в Загальнонаціональному дослідженні, презентованому у вівторок в Києві.

Лише 14,8% опитаних з цим не згодні і 4,7% - вагалися з відповіддю.

Дослідження проводилося 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Источник: censor.net.ua

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Темы: Украина

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