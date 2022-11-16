800 тисяч абонентів підключили вночі, 65 тисячам повернули електропостачання вдень, – ХОВА

Енергетики безперервно ліквідовують наслідки вчорашніх російських обстрілів: вже до ранку відновили електропостачання 800 тисячам абонентів. Протягом дня забезпечили включення ще 65 тисячам абонентів по Харкову та області, повідомляє ХОВА.

Підготовлена схема для заживлення частини Ізюмського району, зокрема Балаклії. А також знеструмленої частини Куп’янського району.

Роботи з відновлення тривають і в Харкові, і в області.

Крім того, енергетики заживили 932 споживача в населених пунктах деокупованих громад: Липецькій, Золочівській, Барвінківській, Вовчанській, Ізюмській, Чугуївській та Балаклійській.

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