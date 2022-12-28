87% украинцев против восстановления Советского Союза

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова (https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-ukraintsiv-do-srsr-veresn-zhovten-2022r?fbclid=IwAR3Kusi_dcEX9Lo04Dv2D8Wi2n9tHmAouDloZZnsigpDrPbn3maybSHadSI).

Если в 2000 г. лишь немногим более половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 г. доля таких составила уже 69%, по данным последнего опроса (2022 г.) — 87%. Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных(кто эти люди?) (в 2000 г. таковых было 19%, в 2021г. — 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. — 28,5%, в 2021 г. – 21%).

Хотя доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на Юге и Востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на Западе (93%) и в Центре (89%), во всех регионах противники восстановления СССР составляют преобладающую большинство.

Джерело: https://t.me/h_saltovka/67759

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