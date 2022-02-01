900 тисяч сухих пайків із 24 раціонами сплановано на закупівлю для ЗС України у 2022 році

Про це АрміяInform повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Наумчик.

— У зв’язку зі скаргами на незначний асортимент повсякденного набору сухих продуктів (ПНСП. — Ред.) у 2020 році в межах норми № 10 — ПНСП Міністерством оборони України розроблено та затверджено ПНСП—Р, який містить 24 різноманітні раціони готових до вживання м’ясо-рослинних страв, розфасованих в реторт-упаковку, — зазначив офіцер.

За його словами, у зв’язку з оприлюдненням Закону України «Про оборонні закупівлі» та зміною порядку проведення закупівель торги Департаментом державних закупівель Міноборони своєчасно не розпочались. Договір на поставку 252 тисяч комплектів (це 84 тисячі комплектів добових раціонів повсякденних наборів сухих пайків нового зразка за нормою № 10) був укладений лише 27.08.2021, а перші поставки сухого пайка відбулись у вересні 2021 року.

— Вартість такого пайка за результатами торгів 2021 року становить 87 гривень 66 копійок за один комплект, на добу — 262 гривні 98 копійок. Ці раціони вже є у військах, і у 2022 році на закупівлю сплановано 900 тисяч комплектів.

Источник: armyinform.com.ua

Автор: Євген Проворний, кореспондент АрміяInform

Фото — Командування Сил логістики ЗСУ

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