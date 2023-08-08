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92 ОМБр за допомогою дронів знищила російської техніки на 2 мільйони доларів за кілька днів

92 ОМБр за допомогою дронів знищила російської техніки на 2 мільйони доларів за кілька днів

Два безпілотні бомбери Армії дронів за три дні вразили російську техніку на понад 2 мільйони доларів. 

Це – результат роботи ударної роти «АХІЛЛЕС» 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка на Луганщині. Відео знищення техніки опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Серед ураженої техніки окупантів – танк Т-80, БМП, БТР, вантажівка Урал та склад матеріально-технічного забезпечення.

Агентство Телевидения Новости

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