96% українців впевнені у перемозі

Їх ракетам і Шахедам ми протиставляємо абсолютну впевненість у своїй правоті і перемозі. І нічого зробити з цим вони не можуть.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1720

Деякі результати підсумкового опитування проведенного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA.

(https://dif.org.ua/article/pidsumki-2022-pid-sino-zhovtim-praporom-svobodi)

- Основною подією 2022 року для 79% українців став початок повномасштабної війни в країні. Для переважної більшості респондентів (38%) війна в Україні стала також і основною світовою подією року. Ще 9% опитаних назвали основною політичною подією у світі те, що інші країни згуртувалися задля допомоги Україні, підтримали нашу країну в цей скрутний час.

- Абсолютна більшість (74%) населення України підтримує рішення Президента України про накладення санкцій на вище духовенство Української православної церкви (Московського патріархату).

- 93% українців вірять у перемогу України у війні. Сумнівається у перемозі лише 3% опитаних. Порівняно з серпнем прогнози українців щодо перемоги не змінилися. Переконана в перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на Сході дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими.

- Абсолютна більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини. Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18% опитаних. Із них 8% готові поступитися лише АР Крим, 6% – територіями, окупованими до 23 лютого 2022 року, і 3% – усіма територіями, які станом на сьогодні окуповані армією РФ.

- 49% українців вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки для України

- Рекордна частка українців підтримує вступ України до Європейського Союзу – 79%.

- Більшість українців обрали б до свого новорічного столу котлети по-київськи (43%), херсонський кавун (38%) та кримські персики (32%). В немилість українців потрапили білоруські деруни (9%).

Джерело: https://t.me/blacklampa/7893

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