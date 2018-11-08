Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:19
Просмотров: 58

98% коммунального жилого фонда с теплом - горсовет

98% коммунального жилого фонда с теплом - горсовет

В Харькове тепло подается в 98% жилого фонда коммунальной формы собственности.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на  диспетчерскую «Харьковских тепловых сетей».

 

По информации тепловиков, на 8:00 8 ноября в городе теплом обеспечены 99% домов ЖСК и ОСМД, 100% - ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, кроме двух учреждений здравоохранения.

 

На местах возникновения дефектов теплосетей работают ремонтные бригады. 

 

Напомним, харьковский мэр Геннадий Кернес поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а потом и обеспечить горячее водоснабжение во всех районах Харькова.

 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: ЖКХ, тепло

Читайте ещё:

«ХТС» обещает за два дня дать тепло во все жилые дома Харькова
Сегодня 10:27    100
До конца недели во всех харьковских домах будет тепло - ХТС
Сегодня 08:49    114
В Харькове без тепла остаются около 200 домов — КП «ХТС»
07.11.2018 16:39    155
В Харькове около 300 домов по-прежнему остаются без отопления
06.11.2018 17:58    198
Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели
06.11.2018 16:33    238
12 ноября в Харькове пройдут открытые слушания по поводу повышения тарифов ХТС на отопление и горячую воду
06.11.2018 13:44    220
Как оплачивать коммуналку до начисления субсидии: детальная инструкция для украинцев
06.11.2018 11:55    305
Новая цена на газ: правительство не оставит украинцев наедине с проблемой
02.11.2018 14:03    289
С сегодняшнего дня в Украине подорожал газ для населения
01.11.2018 14:06    317
Индивидуальные счетчики тепла в квартире: как установить и сколько платить
01.11.2018 07:47    954
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 