98% коммунального жилого фонда с теплом - горсовет

В Харькове тепло подается в 98% жилого фонда коммунальной формы собственности.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на диспетчерскую «Харьковских тепловых сетей».

По информации тепловиков, на 8:00 8 ноября в городе теплом обеспечены 99% домов ЖСК и ОСМД, 100% - ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, кроме двух учреждений здравоохранения.

На местах возникновения дефектов теплосетей работают ремонтные бригады.

Напомним, харьковский мэр Геннадий Кернес поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а потом и обеспечить горячее водоснабжение во всех районах Харькова.

Агентство Телевидения Новости