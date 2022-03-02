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В результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области

В результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области

2 марта около 08:10 в г. Харьков в результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина предварительно пострадало 3 человека.

От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы продолжаются.

По некоторым данным, удалось спасти 10 человек, из них из-под завалов здания достали двух человек.  Погибших- четверо.

Агентство Телевидения Новости

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