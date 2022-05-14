А баба Яга против: рф изменила свою позицию в вопросе членства Украины в ЕС

Позиция москвы по вопросу членства Украины в Европейском союзе внезапно изменилась. Теперь они против. Об этом заявил заместитель постоянного представителя россии при ООН дмитрий полянский в интервью британским СМИ. Последовавшие за этим объяснения российского дипломата, как обычно, оказались нелепыми. Россию дескать насторожили слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на полях сражений». И что якобы ЕС является лидером в поставках оружия Украине.

Это очередное передергивание и манипулирование фактами со стороны российского внешнеполитического ведомства. На самом деле НАТО и, тем более, Европейский Союз никакого оружие в Украину не направляют. Поставки идут исключительно на основе двусторонних межгосударственных договоренностей Украины с конкретными государствами партнерами, говорится в материале автора Марии Лямцевой на сайте Newssky.

А соответствующее лживое заявление было сделано российским дипломатом в связи с провалом их так называемой «специальной военной операции» в Украине и пересмотре, вследствие этого, своих дальнейших планов. Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что вопрос вступления Украины в Евросоюз необходимо рассматривать отдельно от ее возможного членства в НАТО. «ЕС — не военно-политический блок. В этом плане, в плане стратегической безопасности, тема лежит в другой плоскости», — пояснил он.

Напомним, что столь «дружелюбное» заявление было сделано песковым в то время, когда ни о каком вступлении Украины в Европейский Союз никто всерьез в москве не задумывался. Они были убеждены, что реальной независимости Украины остались считанные дни, а новое пророссийское марионеточное правительство само изменит геополитический курс Украины и откажется от идей евроинтеграции. Так почему же в таком случае не показать «великодушие» москвы, которая печется исключительно о вопросах своей безопасности и озабочены лишь приближением к своим границам «агрессивного» блока НАТО.

Теперь, когда в москве убедились, что «операция» провалена и лишить Украину суверенитета не удастся, пошла коррекция своей позиции. По всей видимости в москве уже задумываются добиться хотя бы одной из декларируемых целей — выход на административные границы Луганской области, а дальше постараться укрепиться на всех захваченных территориях и перевести военный конфликты в переговорный процесс. Не исключено, что такой сигнал из москвы был послан и на Запад в очередном телефонном разговоре между Макроном и путиным. Наверное, поэтому из Берлина и Парижа все громче слышны призывы, что этот конфликт возможно решить исключительно политико-дипломатическим путем! Наверняка в этом же контексте прозвучало и заявление Макрона о том, что Украине к членству в Европейском Союзе нужно пройти непростые десятилетия.

В итоге заявление дмитрия полянского говорит о том, что в кремле понимают — в результате военной операции «решить украинский вопрос» не удалось, поэтому приходится готовиться к очередному длительному периоду противостояния с Киевом в политико-дипломатической и экономической войне. И давать возможность Украине получить такое существенное преимущество, как членство в Европейском Союзе, в москве не собираются.

Источник: sprotyv.info

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