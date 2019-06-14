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"А баба Яга против": Россия отреагировала на KyivNotKiev

А баба Яга против: Россия отреагировала на KyivNotKiev

В России считают, что решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным для картографических служб других стран, в том числе РФ

Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе РФ, говорится в сообщении.

По мнению российского ведомства, Совет США по географическим наименований распространяет свою деятельность исключительно на территорию США.

В Росреестре настаивают, что в РФ наименование "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно - в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц".

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве РФ.

• Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названия, вместо советского образца.

• С октября 2018 г. Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

• Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште , Германии, Канаде , Турции , Финляндии , Литве , Швейцарии , Лондоне и крупнейшая в мире авиагавань, аэропорт Стамбула .

• 12 июня Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Источник: espreso.tv

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