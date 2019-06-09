А что там у… Кровавая нефть и кровавые дороги кровавой страны

Люди хотят жить «как в России», вернуться назад в СССР. Это становится наваждением, параноей. Странно вот это навязчивое желание вернуться, если логичнее идти вперед.

Вернуться, это деградировать, деэволюционировать, пройти путь от человека к зародышу.

Зачем это? Это же глупо! Скорее всего, потребность к возврату — это давление личных нереализованностей. Вот, стал человек старше, утратил былую привлекательность, прошла молодость, а сколько не сделано, сколько упущено возможностей, а соседи, вот…И душит человека зависть к чужой жизни. Человек окружает себя симулякрами, симулякративными представлениями о чьих-то «успехах». И нет бы начать работать и реализовывать свои мечты, но… Человек начинает ненавидеть окружающий мир. Он начинает страдать. Он винит всех и вся в своих неудачах. Хотя подсознательно знает, что виновен он сам, и это грызет его еще больше. И он хочет вернуться туда, где нет отвеноственности. Его личной ответственности. Где за все отвечает партия и страна. Он молод и плон сил. И есть возможность начать заново.

Так не бывает. И даже ментальный возврат и ментальные мечты о прошлом это деградация.

Но почему же критическое большинство так зависимо от этой навязчивой идеи — вернуть все в зад?

Из аргументов «счастливого там» называют колбасу, мороженое, дешевую комуналку, твердую линию партии, возможности, уверенность в завтрашнем дне, защищенность и даже прогресс, развитие. То есть, основные приоритеты потребностей индивидума, согласно пирамиде Маслоу. Но, на самом ли деле в СССР все было так?

Действительно, в СССР строго соблюдали пропорции пирамиды Маслоу, так как психология и психиатрия здесь были поставлены в красный угол работы НКВД по выработке системной модели управления социумом.

Люди получали абсолютно все, согласно своих потребностей: физиология (еда, одежда, вода,свобода испражнений),безопасность (физическая, моральная), причастность (партия, пионерия, комсомол, ячейка общества), уважение (премии, грамоты, дипломы, блат, гордость к рабочему классу), самореализация. Каждая потребность была ужата до рамок той прослойки, к которой относился человек. Поэтому хлеб и зрелища рабочего класса и партийной элиты были разными, единственное, что сплачивало советских людей, так как это страх, жажда крови, насилия, которые заменяли безопасность и самореализацию. И, конечно же, соновное чувство, стадное, и возведенное выше всех остальных потребностей- причастность. Нам солнца не надо-нам партия светит! Люди были готовы и умирали ради причастности к партии.

Вот про умирали и поговорим.

Хотя нет, все же продолжу отступление. Еще в СССР важным фактором была управляемая подача информации. То есть в новостях и газетах только позитив, развитие и процветание, соучастие и причастность к великим решениям партии, сострадание к невидимым «голодающим неграм», Анжеле Дэвис. В СССР люди знали только то, что положено, и не более. Информация формировала их потребности, корректировала и создавала симулякры. Вокруг враги и загнивающий Запад, в СССР развитие, процветание и счастье. Города не знали, как живет село, село не знало, как живет город, а новости о чп разносились лишь посредством людей.

Поэтому о Чернобыльской трагедии узнали не все, и не быстро. Трагедии и чп в СССР скрывались. Поэтому никто не знал о маньяках, педофилах, массовых убийствах, насильниках, авариях на заводах, падении самолетов, гибели паромов и пароходов, крушении поездов.

В ОРДЛО сейчас сохранена и реставрирована модель управления обществом из СССР. По телевизору благополучие и процветание, Россия впереди планеты, Украина и США загнивают, а «народные республики» оказывают помощь Украине». Спасают интернет и соцсети, гду люди узнают, как живет соседний город, где закрылись шахты, где есть мука и идет вода из крана. От людей так же скрывают техногенные катастрофы и кровавые драмы. В современном мире информацию давно превратили в мощное и страшное оружие.

И даже вот это параноидальное «хочу в СССР», «советский человек», «всех расстрелять», «забрать и поделить»- это всего лишь психологические программы, основанные на трех китах и черепахе: пирамида Маслоу, окно Овертона, импринтинг и НЛП.

Поэтому те, кто хочет все забрать и всех расстрелять, на 100% уверены, что заберут и расстреляют они, а не их. Поэтому «где-то там» привычно и стабильно, как и насилие, котрое дает ощущение безопасности. Поэтому люди быстрее верят во «врага народа», чем в позитив и помощь друга.

Об этом можно говорить часами, расскрывая и расскрывая секреты управлением Охлосом и даже Демосом. Но лучше, чем это сделал лингвист Аврам Ноам Хомский, я не сделаю, просто натолкну читателей на мысль. Что стоит почитать, чтобы знать, что будет с нашим обществом дальше. Ведь маля часть тех, кто критически и логически мыслит, не поддается воздействию НЛП и гипноза, имеет высокий айкью и высокий инстинкт самосохранения, всегда будет проигрывать в массе тем, кто стабильно поглощает информационное молоко и колеблется с линией партии.

Я просто расскажу об СССР. Одну из его тысячных и кровавых историй. Забытых, умолчанных, скрытых и неудобных.

Прежде, чем рассказать вам эту историю, начну с воспоминаний.

В детстве на лето меня отправляли в Подмосковье к маминой сестре. Я долго вспоминала год, врезавшегося в память события, и не могла. И только с появлением интернета я смогла сопоставить личные воспоминания с информационным ресурсом.

В августе меня возвращали назад из Егорьевска в Свердловск, как правило, мы ездили одним маршрутом, это поездом «Лихая-Москва», который следовал со станции Лихая. Мы уже взяли билеты на обратный путь , и вдруг мне стало плохо. Настолько, что билеты сдали, и нам пришлось ехать через неделю, после обозначенной ранее даты.

В поезде были военные. На определенном участке пути поезд вдруг стал ехать очень медленно. Это было невыносимо долго, так как людей не выпускали в туалеты и было жарко. Но все окна были наглухо закрыты, а военные следили, чтобы люди не открывали черные шторы. Я лежала на верхней полке, и за мной трудно было уследить. Да и на ребенка особо военные е обращали внимания. В щель я видела разбитые вагоны, лежащие вдоль железнодорожного пути.

По телевидению ничего не говорили. Люди шептались на станции о чп. Так как со станции были задержаны многие поезда, и люди на вокзале жили по нескольку дней. Но. Все это было на уровне слухов.

Оказывается, мы из-за моей болезни не сели на поезд, который…Приведу цитату из Вики: «Крушение на станции Каменская — одна из крупнейших железнодорожных катастроф в СССР. Трагедия произошла в ночь на пятницу 7 августа 1987 года на Лиховском отделении Юго-Восточной железной дороги (ныне Ростовский регион Северо-Кавказской дороги) в городе Каменске-Шахтинском. Тяжёлый грузовой поезд из-за отказа тормозов по вине железнодорожников не сумел затормозить на крутом уклоне и, разогнавшись до значительной скорости, въехал на станцию Каменская. При следовании по станции состав расцепило на несколько частей, при этом отделившийся локомотив с одним вагоном проехал ещё несколько сотен метров и столкнулся с хвостом пассажирского поезда, стоявшего в это время у платформы. В результате катастрофы грузовой поезд и несколько пассажирских вагонов были повреждены до степени исключения из инвентаря. Погибли 107 и были ранены 114 человек. Полный перерыв движения на участке составил 88 часов 15 минут».

Сейчас РФ, как преемник СССР, является лидером по крушениям самолетов, техногенным катастрофам, взрывам на заводах, пожарам. Количество погибших исчесляется тысячами в год. Но обсуждают россияне, конечно же, не это, а «что там у ххлов».

Трагические даты крушений не являются на РФ памятными, а о жертвах катастроф никто не вспоминает.

Поэтому придется вспомнить нам. Не ради эмпатии. Скорее, чтобы понять или показать заблудшим душам тот яркий мир, который им при помощи психомоделей внедрили в сознание. И они бредят «безопасностью», «хлебом», «зрелищами», «причастностью», «саморазвитием» в такой красивой и развитой стране, как СССР.

А каким же был СССР на самом деле?

«В ночь с 3-го на 4 июня 1989 года недалеко от административной границы Башкортостана и Челябинской области взорвался газ, вытекший из трубопровода и скопившийся в лощине. В тот момент навстречу друг другу шли два пассажирских поезда. Искра. Взрыв. По разным данным, погибли от 573 до 780 человек. Катастрофа поездов «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск» по количеству жертв стала крупнейшей аварией на железной дороге в истории СССР.

Ночью 4 июня Сергея Космоткова разбудил звук бьющегося стекла. 28-летний мужчина три года назад стал главой сельсовета Красного Восхода — небольшого села в ста километрах к востоку от Уфы. Проснулась и его беременная жена. На крыши домов падали обугленные головешки, куски металла. Где-то выбило двери и вырвало трубы.

Переступая через осколки, молодой человек вышел из дома и направился в местный совхоз, где велел завести вахтовый автобус «Урал». Вместе с несколькими местными жителями он решил выяснить, что произошло, и оказать, если потребуется, помощь.

Куда ехать, Космотков не понимал, поэтому сначала направил «Урал» в соседние села. Там тоже ничего не знали. Тогда автобус двинулся в сторону железной дороги через болота, лес и засеянные поля. С возвышенности, примерно в четырех километрах от Красного Восхода, люди увидели развороченный хвост поезда, а рядом с ним — раненых и обожженных людей.

По воспоминаниям главы Красного Восхода, картина напоминала фантастический фильм: «Болтались и сверкали провода, повсюду горел огонь, и дымились разбросанные вагоны. В агонии метались горящие люди, а мы не могли им ничем помочь»

За пять лет до этого неподалеку от Красного Восхода закончили прокладку трубы для перекачки широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ) — результата переработки нефтяного газа и газового конденсата. Из этой смеси делают полипропилен и полиэтилен».

Проектировщики ошиблись (!) (как, в СССР, в мире ответственности, безопасности и технологий)— проложили трубу слишком близко к соседней с Красным Восходом деревне Старый Казаяк, поэтому рабочим пришлось переделывать магистраль. Пока строили обход и делали врезки-тройники, тракторист случайно повредил трубу. Дефект никто не заметил(!) (как, в СССР, в мире ответственности, важности человека труда и его работы, ГОСТов, безопасности и технологий).

«Вечером 3 июня 1989 года пересекающий железную дорогу продуктопровод прорвало. За 20-40 минут до взрыва в низине образовалось облако из газового конденсата площадью 2,5 квадратных километра. Оно перекрывало полтора километра железнодорожного полотна.

Поезд №211 «Новосибирск — Адлер» ходил через день. С 25 мая к нему цепляли дополнительные вагоны — летом начинался сезон отпусков, переполненные поезда доставляли отдыхающих на море и возвращали их домой.

По расписанию поезда из Адлера и в Адлер не должны были проходить перегон, где проходила труба, одновременно. Но 3 июня оба состава опаздывали. «Адлер — Новосибирск» задерживался из-за поломки, а «Новосибирск — Адлер» из-за долгой стоянки в Челябинске. Диспетчеры вокзала долго не могли решить, как прицепить дополнительные вагоны с детьми — к голове или к хвосту поезда.

Последнюю остановку поезд из Новосибирска сделал в городе Аша, в 14 километрах от пересечения железной дороги с трубой. Несколько опрошенных людей говорили, что поезд сделал остановку из-за беременной пассажирки — у той начались роды.

Примерно в час ночи по местному времени (23:14 по Москве) составы встретились в лощине. Когда поезда уже почти разминулись, прогремел взрыв. Из 37 вагонов взрывная волна опрокинула 11. На территории в 250 гектаров начался сильный пожар, несколько вагонов охватило пламя. В момент катастрофы в обоих составах находилось не меньше 1196 пассажиров. Погибли, по разным данным, от 573 до 780 человек».

Об этой трагедии, позыбытой всеми россияйскими властями не знают даже сами россияне. Вспоминают ли этих жертв сейчас? Вряд ли. Русские бабы еще нарожают. Тогда, в 1989 году, уже была перестройка и Горбачев, так что это, пожалуй, единственная из катастроф, о которой в СМИ сообщили на следующий день. Был объявлен траур по погибшим, а обоженых людей лечили американскими лекарствами, которые были привезены по личному распоряжению Горбачева из США. В СССР ожоговых медицинских современных технологий не было.

В конце 80-х в СССР случилось несколько крупных трагедий: 4 июня 1988 года в Арзамасе взорвался поезд, 7 декабря 1988 года произошло землетрясение в Армении, 26 апреля 1986 года — авария на Чернобыльской АЭС.

«Уголовное разбирательство длилось шесть лет — до 1995 года. Реальные сроки получили два человека. Подсудимых обвиняли по статьям «Халатность» и «Нарушение правил при производстве строительных работ». Начальник генподрядного стройуправления треста «Нефтепроводмонтаж» Виктор Курочкин получил два года. К такому же сроку приговорили Александра Курбатова, начальника линейной инженерно-технологической службы «Черкассы» Альметьевского управления магистральных продуктопроводов и Минибаевского газоперерабатывающего завода. Остальные отделались условными сроками или были освобождены по амнистии.

Дочь погибшего в аварии директора кирпичного завода Алексея Козлова вспоминает, что на годовщину к собравшимся родственникам погибших пришел инженер, который принимал участие в закладке продуктопровода: «Он вышел на сцену и сказал в микрофон: «Простите нас. Мы гнали план, не задумывались. Возможно, сделали где-то брак и из-за этого погибли люди»», — пересказывает слова рабочего женщина.

После аварии трубу использовать перестали, а объемы добычи сырья значительно сократились. В 2011 году власти Башкирии и Татарстана решили восстановить разрушенный продуктопровод, но проект «Западная Сибирь — Поволжье» так и не был реализован. Трубу для поставок такой же смеси построили в тысяче километров от Аши — от поселка Пуровск на Ямале до Тобольска в Сибири. Дата запуска нового продуктопровода — 4 июня 2014 года — совпала с 25-й годовщиной катастрофы».

Открывали празднично, с красными лентами, речами и телевидением. О катастрофе и дате памяти-молчок.

Вообще, почти мистически и удивительно, началу развала «великой и могучей» предшествовал целый ряд страшнейших катастроф и аварий: затонули две атомные подводные лодки, потрепел крушение пароход «Адмирал Нахимов», произошла авария на Чернобыльской АЭС и землетрясение в Армении, одна за другой следовали железнодорожные аварии. Но это не мистика. Самое обычное разгильдяйство. В СССР вся безопасность была мнимая, как и качество труда и жизни: запил, загулял, приказы начальства-давай план. Все стройки шли с нарушениями. Лишь бы в срок, лишь бы премия и медали за перевыполнение плана. В СССР всегда и всем было наплевать на все должностные инструкции. Ведь партия гарантировала…

7 августа 1987 года на станции Каменская грузовой поезд слишком сильно разогнался, не смог затормозить и смял стоявший на станции пассажирский поезд, в результате чего погибло более ста человек.

4 июня 1988 года в Арзамасе взорвался поезд, перевозивший взрывчатку. Погибло более 90 человек. В августе 1998 годо скоростной поезд «Аврора», маршрута Москва — Ленинград, из-за грубейшей халатности дорожного мастера, потерпел крушение. Погиб 31 человек.

В октябре 1988 года произошло крушение и взрыв грузового поезда в Свердловске, из-за чего погибло 4 человека и пострадало более 500.

Во всех этих катастрофах виноваты русские народные качества: авось, на-гора, разгильдяйство и халатность.

Халатность — это, наверное, единственное, что было в УК постсоветских стран эпохи СССР, что выделяло криминалистику и уголовный кодекс от всего развитого мира, и указывало на хрупкость построенного величия.

Сейчас на РФ продолжают падать, гореть и взрываться, поезда, дома, самолеты, пароходы, заводы. И в этом нет мистики. Износ, старые ошибки в конструкциях, переоборудование без расчета и соблюдений норм, алкоголизм, разгильдяйсмтво, халатность. РФ пытается изо-всех сил удержать симулякр величия и могущества. На самом деле это просто старый примус, который уже нельзя почистить, и опасно использовать. Или вот тот же поезд, несущийся в лощине возле лопнувшего газопровода.

Жаль, что в Европе так же не знают про количество катастроф СССР и современной РФ, не ведут их учет и анализ. А зря! Ведь завтра сданный по всем русским традициям на-авось и на-ура «Северный поток» может что-то разнести в радиусе взрыва. И это что-то разнесенное вряд ли будет разумным, добрым и вечным.

Источник: sprotyv.info

Автор: Олена Степова

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