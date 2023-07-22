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Сегодня 09:12
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«А король голий!»

Білорусь імітує здатність своїх збройних сил до ведення бойових дій проти України. В цьому Лукашенкові допомагають майстри російської ІПСО.

Тривалий час міноборони білорусі рапортує про цілковиту захищеність кордону з Україною, в тому числі і засобами РЕБ та ППО.

Проте реальна обстановка каже, що ні сил, ні засобів у бульбашів немає. Тому приїхала наймана армія зеків та злочинців.

Джерела стверджують, що фото аеророзвідки були отримані завдяки неназваним противникам режиму на території Білорусі.

«А король голий!»

«А король голий!»

«А король голий!»

«А король голий!»

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/36111

Новости портала «Весь Харьков»

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