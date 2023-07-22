«А король голий!»

Білорусь імітує здатність своїх збройних сил до ведення бойових дій проти України. В цьому Лукашенкові допомагають майстри російської ІПСО.

Тривалий час міноборони білорусі рапортує про цілковиту захищеність кордону з Україною, в тому числі і засобами РЕБ та ППО.

Проте реальна обстановка каже, що ні сил, ні засобів у бульбашів немає. Тому приїхала наймана армія зеків та злочинців.

Джерела стверджують, що фото аеророзвідки були отримані завдяки неназваним противникам режиму на території Білорусі.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/36111

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