А що ж у агресора з економікою?

Чому майже вся економічна статистика росії засекречена владою та приховується?

● А тому, що економіка рф зазнала значних втрат з лютого цього року та розвалюється. Навіть в уряді рф говорять, що наступний рік буде важким у фінансовому плані.

● Обмеження цін на нафту є однією з найдієвіших санкцій, запроваджених проти рф. Валютний виторг росії від експорту енергоресурсів скоротився на 15% з початку дії ембарго, тобто з 5 грудня, повідомляє Reuters.

● Крім того, саме через вплив нафтових та газових санкцій російський рубль впав до найнижчого рівня з кінця квітня 2022 року.

● Зі свого боку путін підписав указ, що передбачає заборону на постачання російської нафти фізичним та юридичним особам, які дотримуються стелі цін у $60 за барель. Так, російські нафтові доходи знижуватимуться ще більшими темпами!

● У міністерстві фінансів рф заявили, що дефіцит бюджету росії може фактично перевищити 2%, а це створює додаткову фінансову невизначеність на тлі постійних витрат на війну. Якщо ж і далі тиснути на доходи російського бюджету, то дефіцит значно зросте.

✔️Наступним кроком для G7 має бути впровадження санкцій проти сектору ядерної промисловості РФ та заборона на використання російського ядерного палива.

✔️Українська сторона вже закликала послів G7 та представництво ЄС розглянути та запровадити такі санкції проти агресора.

Далі буде!

Джерело: https://t.me/nalyvaichenko/2280

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