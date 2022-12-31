А вот экономические итоги 2022 для РФ

● Добыча газа снизится на 18-20%.

● Продолжает снижаться и экспорт газа, достигнув минимума с 2000 года - 100,9 миллиарда за 2022, что на 46% меньше, чем в 2021.

● Нефтепродукты тоже производят "в минус", отрасль бьет отрицательные рекорды, учитывая установленные потолки цен. Китай и Индия продолжают требовать скидки, еще больше подрывая экономику. Турция же вообще отказалась от 86% нефти из Рф.

● Выпускать сталь стали меньше - на 10,1% за 11 месяцев 2022.

● Добыча угля сократилась на 4,2%, его экспорт - минус 8,4%.

● Автопром - производство сократилось на 70%. Закрылись заводы западных брендов. Осталось 14 брендов из 60, и 11 из оставшихся - из Китая.

● "Роскосмос". Убытки за год - более 60 млрд рублей.

● Индекс Мосбиржи может сократиться на 44%, что станет антирекордом после кризиса 2008.

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● Росстат зафиксировал обвальное падение выпуска лекарств

Российская фармацевтическая отрасль, которая весь год демонстрировала бурный рост, заменяя импортные препараты и снабжая брошенную на войну армию, свалилась в кризис.

В ноябре выпуск лекарственных средств и медицинских изделий в России упал на 14,8% в годовом выражении, сообщил Росстат в отчете о промышленном производстве.

До сентября статистика фиксировала рост выпуска лекарств — на 21,5% накопленным итогом за 9 месяцев. Но с наступлением осени фармацевтическое заводы неожиданно столкнулись с проблемами. В октябре производство лекарств сократилось на 8,5%, а в ноябре спад ускорился почти вдвое.

Эксперты связывают ухудшение динамики «с ограничением доступности импортных субстанций». Из закупаемого за рубежом сырья производится 80% продукции российских фармзаводов.

#Россия #санкции #распадРоссии

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/8827

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