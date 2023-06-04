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А вы заметили, что все больше стран начали предлагать свои «мирные планы» по Украине?

А вы заметили, что все больше стран начали предлагать свои «мирные планы» по Украине?

Индонезия предлагает провести «референдум» на оккупированным территориях и создать демилитаризованную зону.

Китай предлагает заморозить войну и сесть за стол переговоров, а также перестать поставлять оружие рф и Украине.

ЮАР предлагает прекратить боевые действия без отвода российских войск.

Бразилия предлагает Украине отказаться от Крыма.

Ватикан ведет некую «секретную миссию», о которой пока мало что известно, но Папа Франциск уже успел отличиться неоднозначными заявлениями.

Эти страны занимают либо пропутинскую позицию, либо «нейтральные» – вероятно, что кремль с их помощью прощупывает почву для переговоров. Зеленский неоднократно заявлял, что все переговоры будут вестись только под эгидой украинской переговорной площадки.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/74166

Новости портала «Весь Харьков»

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