А вы заметили, что все больше стран начали предлагать свои «мирные планы» по Украине?
Индонезия предлагает провести «референдум» на оккупированным территориях и создать демилитаризованную зону.
Китай предлагает заморозить войну и сесть за стол переговоров, а также перестать поставлять оружие рф и Украине.
ЮАР предлагает прекратить боевые действия без отвода российских войск.
Бразилия предлагает Украине отказаться от Крыма.
Ватикан ведет некую «секретную миссию», о которой пока мало что известно, но Папа Франциск уже успел отличиться неоднозначными заявлениями.
Эти страны занимают либо пропутинскую позицию, либо «нейтральные» – вероятно, что кремль с их помощью прощупывает почву для переговоров. Зеленский неоднократно заявлял, что все переговоры будут вестись только под эгидой украинской переговорной площадки.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/74166