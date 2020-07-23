Абитуриенты смогут найти ответы о вступительной компании 2020 в видеоразъяснениях МОН

Первый ролик – про вступительные экзамены и творческие конкурсы – уже доступен на сайте министерства.

В Министерстве образования и науки создали ролики, в которых абитуриенты могут найти ответы на интересующие вопросы. Первый ролик – про вступительные экзамены и творческие конкурсы – уже доступен на сайте министерства в разделе «Вступительная кампания – 2020» и на официальном YouTube-канале. https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA

Не позднее 24 июля 2020 года во всех заведениях высшего образования должна начаться регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы. В ролике эксперты МОН рассказывают о том, кто, как и когда должен сдавать вступительные экзамены или участвовать в творческих конкурсах.

Видеоразъяснения также будут сопровождаться соответствующей инфографикой, которая просто и доступно будет иллюстрировать основные этапы вступительной кампании. Она будет размещаться в разделе «Вступительная кампания – 2020» на официальном сайте МОН, распространяться в соцсетях и через средства массовой информации.

База видеоразъяснений и инфографики для поступающих на бакалавра, младшего бакалавра и на магистра будет пополняться новыми материалами до 1 августа – до начала основного этапа вступительной кампании 2020 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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