Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: на зоны будут делить по-новому
Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":
"зеленая" - отмена карантинных ограничений;
"желтая" - сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;
"оранжевая" - при превышении одного из 5 контрольных показателей;
"красная" - при превышении двух из 5 контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.
В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:
загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) - более 65%;
число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;
количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60;
коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;
рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.