Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:20
Просмотров: 270

Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: на зоны будут делить по-новому

Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: на зоны будут делить по-новому

Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":

"зеленая" - отмена карантинных ограничений;

"желтая" - сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;

"оранжевая" - при превышении одного из 5 контрольных показателей;

"красная" - при превышении двух из 5 контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.

В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:

загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) - более 65%;

число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;

количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;

рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 