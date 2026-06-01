Адміністрація Дональда Трампа витратить п'ять мільйонів доларів на позолоту кінних статуй у Вашингтоні — NOTUS

Адміністрація Дональда Трампа витратить пять мільйонів доларів на позолоту кінних статуй у Вашингтоні — NOTUS

Національна паркова служба без проведення конкурсу уклала контракт на суму 5 млн доларів зі студією позолоти The Gilders’ Studio з Меріленду. Четверо бронзових коней біля меморіалу Лінкольна будуть покриті шаром золота 23,75 карата. Роботи мають завершити до 4 липня 2026 року, пише видання.

Влада поспішає завершити оновлення до 250-річчя США — через це компаніям дали менше тижня на подання заявок і менше чотирьох місяців на всю реставрацію.

Адміністрація Трампа також виділила $11,3 млн на фонтани в парку Мерідіан-Хілл, понад $5 млн — на мармур біля пам'ятника Симону Болівару та близько $9,5 млн — на реконструкцію Freedom Plaza. Вартість частини проєктів уже зросла порівняно з початковими кошторисами.

Більшу частину контрактів адміністрація Трампа роздала без відкритих конкурсів. Багато підрядників раніше не працювали з проектами такого масштабу.

Джерело: t.me/znua_live

Темы: США, трамп

