Адміністрація Трампа планує скасувати тимчасовий захист для 240 тисяч українців – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується скасувати тимчасовий правовий статус для 240 000 українців, які втекли від війни з росією, що може призвести до прискореного процесу депортації.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє Reuters у четвер, 6 березня.

За словами джерел, ця зміна планується на квітень і є кардинальним переглядом політики, яку забезпечила адміністрація Джо Байдена.

Скасування захисту для українців відбувається на тлі напружених відносин між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Це також є частиною загальної політики Трампа щодо скорочення правової підтримки понад 1,8 мільйона мігрантів, яких допускали до США за програмами гуманітарної допомоги, започаткованими адміністрацією Байдена.

Програмами були охоплені не лише українці, але й кубинці, гаїтянці, нікарагуанці, венесуельці та афганці, що рятувалися від режиму талібів. Однак Трамп, який обіцяв скасувати ці програми, тепер вживає заходів для припинення допомоги, що ставить тисячі людей у невизначену ситуацію.

Трамп також запланував скасування гуманітарної візи для понад 530 000 осіб з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може призвести до швидкої депортації цих осіб.

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