Сегодня 07:47
Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування Збройних сил США щодо операції «Epic Fury»

● Два дні тому армія США здійснила найдовший в історії армійських бойових дій артилерійський удар. За допомогою високоточних ракет ми знищили ключову військову інфраструктуру Ірану.

● За останні три тижні Іран втратив значну частину бойової спроможності. Ми знищили тисячі іранських ракет і сучасних ударних безпілотників, а також увесь іранський флот, який використовувався для перешкоджання міжнародному судноплавству.

● Американські сили повністю контролюють повітряний простір над Іраном — вже здійснено понад 8000 бойових вильотів.

● Загалом ми вже вразили понад 8000 військових об’єктів, зокрема 130 іранських суден. Це найбільше знищення військово-морського флоту за три тижні з часів Другої світової війни.

● На початку тижня ми скинули кілька 5000-фунтових бомб на підземний об’єкт уздовж іранського узбережжя. Іранський режим використовував цей захищений бункер для таємного зберігання протикорабельних крилатих ракет, мобільних пускових установок та іншого обладнання, яке становило серйозну небезпеку для міжнародного судноплавства.

Джерело: https://t.me/in_factum/42977

