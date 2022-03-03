Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги у Харкові

Продовжується забезпечення жителів Харківщини гуманітарною допомогою.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Фурами і вагонами надходять вода, продукти харчування, зокрема і для дітей. Важливий теплий одяг, непродовольчі товари, засоби гігієни, медикаменти.

Обласному логістичному штабу вдалося акумулювати понад 60 вагонів та 35 фур із гуманітаркою.

Для доставки допомоги на пункти видачі задіяли 20 легкових пікапів.

Ми дуже вдячні усім, хто не залишився байдужим і допомагає обороняти тил, поки наші Збройні Сили України на передовій!

Російський агресор намагається нас знищити, але ми стали ще сильнішими!

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в мережі «Нова Пошта» в інфографіці.

Новости портала «Весь Харьков»