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Адвокат Трампа тайно записал его разговор о выплате денег модели Playboy

Адвокат Трампа тайно записал его разговор о выплате денег модели Playboy

Федеральная служба расследований располагает аудиозаписью разговора президента США Дональда Трампа и его личного адвоката Майкла Коэна в сентябре 2016 года по поводу платежей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал.

По информации Washington Post и New York Times, разговор произошел по телефону. Wall Street Journal пишет, что это была личная беседа.

На записи Трамп и Коэн обсуждают выплаты Макдугал. Из записи следует, что Трамп знал о намерениях модели продать историю о романе с Трампом газете National Enquirer и пытался заставить ее замолчать.

У Макдугал предположительно был роман с Трампом в 2006-2007 годах.

В это время он уже был женат на нынешней первой леди Мелании.

Факт разговора и подлинность пленки в пятницу, 20 июля, подтвердил адвокат американского президента Рудольф Джулиани.

По словам самой Макдугал, она состояла в близких отношениях с Трампом чуть более 10 месяцев и якобы после первой проведенной вместе ночи он предложил ей деньги.

Женщина отказалась, но продолжала видеться и вступать в интимные отношения с будущим президентом, по ее словам, "десятки раз".

В августе 2016 года компания AMI, материнская компания National Enquirer, заплатила модели 150 тысяч долларов за права на публикацию истории ее отношений с Трампом. Статья так и не была напечатана.

Федеральные агенты, которые получили эту запись, пытаются выяснить, как Коэн пытался повлиять на женщин, желающих публично рассказать о нелицеприятных фактах биографии Трампа.

Они также заинтересовались, могли ли для этих целей использоваться деньги, предназначенные для избирательной кампании, что является нарушением американского законодательства.

Агентство Телевидения Новости

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