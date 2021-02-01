Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:25
Просмотров: 103

Адвокаты отказались защищать Трампа в деле об импичменте

Адвокаты отказались защищать Трампа в деле об импичменте

Трамп не согласен со стратегией защиты.

Бывший президент США Дональд Трамп остался без ведущих адвокатов за десять дней до старта процесса об импичменте. Он несогласен со стратегией защиты, которую предложили юристы, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что среди адвокатов, которые ушли от Трампа, — главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард.

По данным CNN, это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивает на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификаций на выборах президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Трамп не согласился с этими аргументами.

Отметим, Бутч Бауэрс работал в американском Минюсте при президенте Джордже Буше, а Дебора Барбери была федеральным прокурором. Джош Ховард участвовал в расследовании скандалов, связанных с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

Источник: hronika.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: трамп

Читайте ещё:

У бізнесу Трампа після штурму Капітолію будуть проблеми — ЗМІ
25.01.2021 09:19    212
Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Стиву Джобсу
21.01.2021 08:19    163
Останній вихід в статусі першої леді США: Меланія Трамп з'явилась на публіці в чорному вбранні
20.01.2021 18:18    286
Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів
17.01.2021 08:48    193
Трамп втрачає контракти і гроші
15.01.2021 09:42    329
После штурма Капитолия: Deutsche Bank и Signature Bank отказываются вести с Трампом дела
14.01.2021 10:01    182
Вслід за Twitter: YouTube тимчасово заморозив обліковий запис Трампа
13.01.2021 08:55    145
Сторонники Трампа готовят вооруженное восстание?
13.01.2021 07:54    298
Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа: в чому його звинувачують
12.01.2021 08:49    256
Трампа закликають піти з посади без імпічменту
12.01.2021 08:24    270
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 