Аеропорти в Україні приймають Дію

Реєструйтеся на літак, використовуючи цифрові паспорти в Дії.

Цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія доступні більше 16 млн українцям. Для посвідчення своєї особи ви можете показати ID-картку та закордонний паспорт в аеропорту.

Зараз Дію приймають 10 міжнародних аеропортів:

• «Бориспіль»

• «Київ»

• «Одеса»

• «Львів» імені Данила Галицького

• «Харків»

• «Запоріжжя»

• «Миколаїв»

• «Івано-Франківськ»

• «Херсон»

• «Дніпропетровськ».

Також документи в Дії можна використовувати для подорожей залізницею та автобусами компаній Автолюкс і Гюнсел.

Источник: thedigital.gov.ua

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