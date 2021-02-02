Сегодня 10:02
Просмотров: 132
Аеропорти в Україні приймають Дію
Реєструйтеся на літак, використовуючи цифрові паспорти в Дії.
Цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія доступні більше 16 млн українцям. Для посвідчення своєї особи ви можете показати ID-картку та закордонний паспорт в аеропорту.
Зараз Дію приймають 10 міжнародних аеропортів:
• «Бориспіль»
• «Київ»
• «Одеса»
• «Львів» імені Данила Галицького
• «Харків»
• «Запоріжжя»
• «Миколаїв»
• «Івано-Франківськ»
• «Херсон»
• «Дніпропетровськ».
Також документи в Дії можна використовувати для подорожей залізницею та автобусами компаній Автолюкс і Гюнсел.
Источник: thedigital.gov.ua
Загрузка...