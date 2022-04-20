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AeroVironment (производитель дронов-камикадзе Switchblade) передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon

AeroVironment (производитель дронов-камикадзе Switchblade) передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon

Компания AeroVironment сообщила, что передаст Украине (Минобороне и ТРО) более 100 беспилотных авиационных комплексов (БАК) Quantix Recon. Также компания предоставит услуги по оперативной подготовке пилотов. Пожертвование было передано послу и военному атташе в посольстве Украины.

AeroVironment (производитель дронов-камикадзе Switchblade) передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon

БПЛА Quantix Recon — это лёгкое, простое во внедрении, полностью автоматизированное разведывательное решение. Беспилотник способен предоставлять оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры высокого разрешения с географической привязкой. Устройство оснащено 18-мегапиксельной RGB и мультиспектральной камерами.

AeroVironment (производитель дронов-камикадзе Switchblade) передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon

Quantix Recon обладает гибридной конструкцией. Как заявляет производитель, она позволяет сочетать преимущества мультироторного дрона и беспилотника с неподвижным крылом. От мультироторной конфигурации досталась возможность совершать вертикальный взлёт и посадку, а от второго типа – скорость и дальность полёта. Благодаря полностью автоматизированному управлению полётом БПЛА может обследовать до 1,6 квадратных километров или 20 погонных километров в рамках 45-минутного полёт с одной батареей.

Поставка БАС Quantix Recon не зависит от других тактических ракетных комплексов AeroVironment и БАС, которые уже поставляются Украине правительством США. Ожидается, что первая половина пожертвованной партии беспилотных летательных аппаратов Quantix Recon будет доставлена уже ​​на этой неделе, и немедленно начнется оперативное обучение.

Добавим, компания AeroVironment также производит дроны-камикадзе Switchblade.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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