Афганистан: искаженная память

30 лет назад, 15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. За девять месяцев республику покинули свыше 100 тысяч военнослужащих. Об этом неоднозначном событии за эти годы уже много написано и обговорено. Причем, начиная с определенного периода, а именно усилиями правящей "Единой России", начал ставиться вопрос о необходимости пересмотра отрицательной оценки, которая была дана в позднюю перестройку относительно ввода советских войск в Афганистан в 1979 году.

Целесообразно напомнить о том, что член комитета Госдумы по обороне, председатель Российского союза ветеранов Афганистана, единоросс Франц Клинцевич некоторое время назад выступил с инициативой подготовить проект постановления по отмене выводов, сделанных 24 декабря 1989 года Съездом народных депутатов СССР, осудившим советскую агрессию в отношении Афганистана.

По мнению Клинцевича, постановление было принято съездом из конъюнктурных соображений, в то время как советские войска не только защищали интересы своей страны, но и "сумели затормозить расползание по миру чумы экстремизма, рядящегося в исламские одежды". Кроме того, его не устраивало, что постановление Съезда народных депутатов является единственным документом, отражающим государственное решение по этому вопросу, на который ссылаются историки и политики.

Сегодня в публикациях прокремлевских СМИ, посвященных уходу из Афганистана, также подвергается сомнению выстраданный в ходе непростых дискуссий депутатами съезда, среди которых, кстати, было немало историков и востоковедов, документ, где говорилось, что ошибка советского руководства "заслуживает морального и политического осуждения". Поэтому не случайно ставится все с ног на голову и главное внимание уделяется не последствиям ввода, а именно вывода советских войск, как бы намекая на ситуацию с подразделениями российских ВКС в Сирии, которые якобы должны оставаться в этой стране. Дабы не повторять афганских ошибок.

Видимо, афганский синдром, в частности, подвинул Путина к демагогии о том, что Сирия, дескать, является рубежом защиты национальных интересов России от экстремизма и терроризма.

Тезис защиты своей территории даже не требует контраргументов — это полная чушь. Что касается "тормоза" исламскому экстремизму, то здесь скорее нахождение советских войск в Афганистане, которых считали "неверными", дало всплеск всякого рода исламистским группировкам. Если бы советское Политбюро не приняло такое решение, очень многого не было бы на свете. Как только внутренняя война в Афганистане превратилась в войну против "неверных" со всех сторон арабского мира, туда помчались добровольцы. Среди них были два человека: Абдулла Аззам и Усама Бен Ладен, создавшие организацию "Аль-Каида".

Когда война кончилась и советская армия ушла из Афганистана, люди из "Аль-Каиды" рассеялись по разным местам: кто перебрался в соседний Пакистан, кто уехал в Северную Африку, кто в Чечню, кто в Сербию и Боснию, кто в арабские страны. Многие из них влились в ряды так называемого Исламского Государства, мракобесы и фанатики которого захватили территории Ирака и Сирии.

Поэтому, прежде чем переоценивать афганскую войну, необходимо еще раз глубже изучить причины ее возникновения и страшные последствия прежде всего для нашей страны, которая, к сожалению, так и не избавилась от военного синдрома. Об этом говорят две чеченские, грузинская, украинская и сирийская войны.

Сегодняшние "патриотические" публикации на афганскую тематику по понятным причинам не затрагивают такого важного вопроса, как экстремистская, фундаменталистская группировка "Талибан", воюющая против законного правительства Афганистана и совершающая регулярные террористические акты как внутри страны, так и в соседнем Пакистане с некоторых пор стала ни много ни мало контрагентом Кремля.

Стоит сказать, что, несмотря на предупреждения отдельных честных дипломатов со Смоленской площади, работавших на афгано-пакистанском направлении, уже в самом начале путинского правления со стороны силовиков стал проявляться интерес к контактам с талибами. Он был продиктован начавшейся осенью 2001 года военной операцией США и Великобритании против "Талибан" и тщательно скрывался, так как Путин тогда на словах поддержал антитеррористические мероприятия "друга" Буша после событий 11 сентября.

Сейчас же Москва не только не скрывает своих отношений с талибами, но и придает им некий "конструктивизм", не задумываясь о международной репутации, а также последствиях развития своих отношений с официальным Кабулом, который остро реагирует на регулярные откровения спецпредставителя президента России по Афганистану З. Кабулова относительно афганских талибов.

МИД Афганистана неоднократно предупреждал, что попытки стран региона налаживать связи с талибами, которые совершают в Афганистане теракты, в перспективе очень опасны для всего региона и принесут ему новые угрозы.

"Любые попытки установления отношений и поддержки группировок, которые совершают теракты против людей в Афганистане, в долгосрочной перспективе превратятся в опасность для всего региона и ни одна страна не останется в безопасности, им всем будет причинен ущерб", — приводит слова официального представителя МИД Афганистана Шакиба Мустагни "Радио Свобода".

Как видим, официальный Кабул не разделяет спорную и весьма опасную точку зрения спецпосланника Путина о том, что "Талибан" — реальная политическая сила, ведущая вооруженную борьбу и что это движение якобы отказалось от идеи глобального джихада. Теперь их первоочередная цель, по мнению Кабулова, — "спасти страну от оккупации и создать независимое правительство".

Оставляя в стороне лживость и явный вред этих тезисов, отметим, что альянс с экстремистской группировкой, желающей свергнуть афганское правительство, идёт вразрез с афганскими интересами и только ухудшит отношения с Кабулом. Что ещё более важно, договорённости России с Талибаном могут усилить повстанческое движение против афганского правительства, что ещё более осложнит попытки уничтожить в этом регионе радикализм.

Можно предположить, что Москву вряд интересует мнение законного правительства Афганистана и его искреннее беспокойство за ситуацию в стране и за ее пределами. Иначе бы Кабулов не повторил бы свои тезисы, озвученные ещё год назад. Видимо, напоминание о связях с талибами тогда через турецкое информагентство было предназначено не для афганских официальных лиц с целью их раздражения.

Видимо, регулярные вбросы Кремлем информации о существующем тактическом альянсе с "Талибан" рассчитан, скорее всего, на администрацию Дональда Трампа и его планов по активизации в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии. Путин в ответ на расширяющиеся санкции демонстрирует ему свои "возможности" в Афганистане, которые, дескать, могут иметь значение в раскладе сил не только в этой стране, но и в Сирии и ближневосточном регионе в целом.

У чекистского режима в Кремле давно вызывают зависть возможности США в Афганистане, где существует широкая американская агентурная сеть и технические возможности для разведки и наблюдения. Это отсутствие возможностей и подтолкнуло путинскую Россию искать партнёрство с "Талибан", вместо того чтобы сотрудничать с афганским правительством и вместе противостоять угрозе ИГИЛ. Не следует сбрасывать со счетов и наркотическую составляющую этого "партнерства".

В целом следует со всей определенностью сказать о том, что позорный альянс Кремля с "Талибан" вписывается в общий антиамериканизм путинской дипломатии, примитивно направленной на то, чтобы везде вставлять "палки в колёса" США. Именно этим, а не беспокойством за безопасность региона Центральной Азии и тем более общей борьбой с ИГИЛ объясняются отношения с самыми зловещими экстремистскими силами, которые, кстати, являются и порождением советской оккупации Афганистана в прошлом столетии.

Пока что кремлевские "стратеги" в угаре великодержавия и непомерных амбиций не задумываются и недооценивают риск усиления одной экстремистской группировки против другой. Ведь "Талибан" и ИГИЛ придерживаются одних и тех же идеологических фундаменталистских принципов, пользуются схожей тактикой при осуществлении террористических актов и даже при наличии временных отдельных противоречий никто, даже "всемогущий" Путин, не отменит самого главного, что их объединяет, — "борьба против неверных".

Политика, продиктованная антиамериканизмом, приводила и приводит путинский режим к странным союзам, не только с государствами — международными изгоями, но и с откровенно экстремистскими группировками, коим, без сомнения, является афганский "Талибан", что проливает свет, прежде всего, на катастрофические последствия именно ввода, а не вывода советских войск из этой несчастной страны.

Источник: newsua.one

Автор: Кямран Агаев

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