Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 65

Африка - "черная дыра в вопросах разведки" для США

Африка - черная дыра в вопросах разведки для США

Командующий Африканского командования ВС США генерал Дагвин Андерсон во время выступления в Сенате заявил, (https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2026/05/18/isis-leader-killed-in-africa-as-us-commander-raises-force-reduction-concerns/) что сокращение американского военного присутствия в Африке создает для США "черную дыру в вопросах разведки".

По его словам, именно африканский континент сейчас становится главным центром мирового джихадизма и терроризма.

За последнее десятилетие численность сил США в регионе сократилась примерно на 75%, параллельно уменьшилось и присутствие европейских армий, из-за чего у Вашингтона становится все меньше возможностей для разведки, наблюдения и быстрого реагирования в разных регионах.

Особенно тревожным выглядит то, что актив террористов ИГ и ключевые финансовые структуры "Аль-Каиды" все активнее смещаются именно в африканские страны.

Это особенно актуально на фоне того, что США и Нигерия провели недавно совместную операцию против ИГ в районе озера Чад, в ходе которой был ликвидирован один из лидеров группировки Абу-Билал аль-Минуки.

По данным Африканского командования, он отвечал не только за медийную и финансовую деятельность ИГ в регионе, но и за разработку вооружения, взрывчатки и беспилотников.

В целом американские военные все чаще говорят о том, что после разгрома "халифата" на Ближнем Востоке именно Африка постепенно превращается в основную базу для джихадистских группировок, чему способствуют бедность, слабость государственных институций, кризис образования и огромные территории.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/96903

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ілон Маск шукає фізиків і інженерів для SpaceXAI без досвіду у ШІ
Сегодня 10:53    25
Експосол Брінк: США не попередили своїх дипломатів у Києві про зупинку допомоги Україні в березні 2025
Сегодня 08:48    84
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 08:31    80
Сьогодні День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України
Сегодня 07:49    79
Дональд Трамп мусив особисто втрутитися для перекидання військ до Польщі
Сегодня 07:40    87
783 бригада Державної спеціальної служби транспорту публікує світлини зі зведення однієї з ділянок лінії "Новий Донбас"
Сегодня 07:37    88
Сьогодні День морської піхоти України
Сегодня 07:33    86
США призупинили продаж зброї Тайваню через війну з Іраном
Сегодня 07:22    94
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    134
Американські журналісти раптом помітили, що в Україні завдаються удари по об’єктах, пов’язаних із самими ж американськими компаніями
22.05.2026 09:40    132
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 