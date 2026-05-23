Африка - "черная дыра в вопросах разведки" для США

Командующий Африканского командования ВС США генерал Дагвин Андерсон во время выступления в Сенате заявил, (https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2026/05/18/isis-leader-killed-in-africa-as-us-commander-raises-force-reduction-concerns/) что сокращение американского военного присутствия в Африке создает для США "черную дыру в вопросах разведки".

По его словам, именно африканский континент сейчас становится главным центром мирового джихадизма и терроризма.

За последнее десятилетие численность сил США в регионе сократилась примерно на 75%, параллельно уменьшилось и присутствие европейских армий, из-за чего у Вашингтона становится все меньше возможностей для разведки, наблюдения и быстрого реагирования в разных регионах.

Особенно тревожным выглядит то, что актив террористов ИГ и ключевые финансовые структуры "Аль-Каиды" все активнее смещаются именно в африканские страны.

Это особенно актуально на фоне того, что США и Нигерия провели недавно совместную операцию против ИГ в районе озера Чад, в ходе которой был ликвидирован один из лидеров группировки Абу-Билал аль-Минуки.

По данным Африканского командования, он отвечал не только за медийную и финансовую деятельность ИГ в регионе, но и за разработку вооружения, взрывчатки и беспилотников.

В целом американские военные все чаще говорят о том, что после разгрома "халифата" на Ближнем Востоке именно Африка постепенно превращается в основную базу для джихадистских группировок, чему способствуют бедность, слабость государственных институций, кризис образования и огромные территории.

