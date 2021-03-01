Агентство Fitch прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%.
При этом экономика должна почти восстановиться после спада на 4,2% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
«Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций», — говорится в сообщении.
В то же время агентство прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с отменой политических стимулов.
По оценкам Fitch Ratings, вторая волна пандемии коронавируса была намного более серьезной, чем первая.
«Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными», — подчеркнули в агентстве.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом.
Напомним, Министерство финансов Украины работает с Международным валютным фондом над тем, чтобы уменьшить долю бюджетного дефицита к ВВП страны до 3,5%.
Источник: nigroll.com