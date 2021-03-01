Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 35

Агентство Fitch прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%

Агентство Fitch прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%.

При этом экономика должна почти восстановиться после спада на 4,2% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.

«Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций», — говорится в сообщении.

В то же время агентство прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с отменой политических стимулов.

По оценкам Fitch Ratings, вторая волна пандемии коронавируса была намного более серьезной, чем первая.

«Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными», — подчеркнули в агентстве.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Напомним, Министерство финансов Украины работает с Международным валютным фондом над тем, чтобы уменьшить долю бюджетного дефицита к ВВП страны до 3,5%.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Nestle запускає в Україні лінійку продуктів з рослинного м’яса
Сегодня 09:59    56
Налоговая заявила, что почти все ее услуги и сервисы уже оцифрованы
Сегодня 09:05    67
Чоловік поїхав за кордон: як отримати аліменти
Сегодня 08:55    84
Михайло Федоров: Ми забезпечимо кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни
Сегодня 08:37    82
Рік діяльності Уряду: Надання повноважень Міністру оборони України
Сегодня 08:20    79
В Україні опанували виробництво ракет “повітря-повітря” Р-27 без російських комплектуючих
Сегодня 08:11    100
Індексація пенсій, початок іпотеки під 7% та відновлення авіаперельотів: що змінюється у березні
Сегодня 07:16    137
МЗС: 1 березня для українців стартують два безвізи
Сегодня 06:59    125
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 лютого 2021 року
Сегодня 06:33    81
Украина 6-я Европе по количеству новых случаев COVID
Сегодня 06:07    112
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 