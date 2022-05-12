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Агресія Росії: в ООН зафіксували загибель чи поранення 7256 цивільних в Україні

Агресія Росії: в ООН зафіксували загибель чи поранення 7256 цивільних в Україні

Управління Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 7256 випадків загибелі або поранення цивільних в Україні через повномасштабну війну Росії проти України.

Зокрема, в ООН змогли підтвердити загибель 3496 і поранення 3760 людей. Це дані від 24 лютого до півночі 10 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики».

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

Источник: radiosvoboda.org

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