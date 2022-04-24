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Агрессия россии возвращает к самым мрачным страницам империализма, – президент Италии

Агрессия россии возвращает к самым мрачным страницам империализма, – президент Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал не проявлять равнодушие к судьбе Украины, которая противостоит агрессии россии.

Об этом сообщает ANSA.

«Есть те, кто проявляет равнодушие к судьбе Украины. Мы забываем ценности 25 апреля (день освобождения от фашизма в Италии) и Сопротивления», — заявил глава государства на встрече с военными ассоциациями в Квиринале.

Глава государства также напомнил о войне в Украине. «В последние недели мы с глубоким чувством боли стали свидетелями сцен насилия в отношении мирных жителей, пожилых женщин и детей, применения оружия, которое уничтожает всех без разбора, без какой-либо пощады».

«Вооруженное нападение российской федерации на украинский народ не имеет оправдания. Претензия на господство над другим народом, на вторжение в независимое государство возвращает нас к самым мрачным страницам империализма и колониализма», — сказал Маттарелла.

Президент Италии добавил: «Огонь, подложенный под правила международного сообщества, разрушителен; и мы обречены на распространение его последствий, если не сможем остановить его немедленно, заодно избегая опасности умножения военных авантюр, которые потом будет трудно сдержать и ограничить. Солидарность по отношению к Украине должна быть твердой и сплоченной. Это может потребовать некоторых жертв. Но они будут гораздо меньшими, чем те, которые были бы неизбежны, если бы распространение военной агрессии не было немедленно остановлено».

Маттарелла также сообщил, что 25 апреля несет с собой призыв к миру и к тому, чтобы не сдаваться перед лицом насилия: «Иметь мужество для деэскалации насилия, мужество прекратить боевые действия и вывести силы вторжения. Мужество восстанавливать. Беспримерная борьба за свободу, стоившая жертв и крови народам Европы — и объединяющая их на протяжении многих десятилетий — не может быть отброшена или отменена. Мы также знаем, что свобода не приобретается раз и навсегда и что для её сохранения надо уметь безоговорочно брать на себя обязательства. Это действует везде. Как в Европе, так и в Италии».

Источник: sprotyv.info

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