«Агрессор должен знать - мы будем сражаться»: Жители Латвии учатся воевать с Россией

«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого 1939/40 года больше не будет». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал новую всеобъемлющую систему обороны.

Идеальная система защиты, по мнению Пабрикса, должна представлять собой кооперацию между армией и обществом, предпринимателями и НКО. «Мы брали пример с нескольких государств – в первую очередь с таких, как Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур. Но смотрели и на опыт других стран», – поясняет министр. Он добавляет: «Мы планируем ввести эту систему за три года. Мы говорим о всеобщей обороне».

По словам главы минобороны, необходимо дать ответы на вопросы, которые до сих пор в Латвии не прорабатывались даже в теории – например, о том, как работать предприятиям в условиях кризиса. «Если речь идет об электроэнергии, нужно понять, готовы ли сами энергокомпании к кризису», – подчеркивает Пабрикс.

Он сообщил, что в скором времени будут разыграны некоторые ситуации, в ходе которых планируется оценить реакцию населения в кризисных положениях. Такие игры уже проводились в министерствах, после чего их итоги тщательно анализировались. О результатах игр не сообщается, данная информация приравнена к государственной тайне.

Несмотря на то, что Латвия состоит в НАТО, что в теории должно гарантировать ее защиту, военная концепция страны поменялась.

«Если мы надеемся на пятый параграф соглашения НАТО (о взаимопомощи), сперва мы должны сделать свою «домашнюю работу». Именно потому мы хотим понять, сколько с нашими маленькими ресурсами мы еще можем сделать дома», – указал Пабрикс.

Он отметил, что если латвийской армии, к примеру, не хватает бульдозеров, но известно, что у предпринимателей они есть, военным не обязательно их закупать – можно связаться с бизнесменами и достать нужную технику. «Если же говорим о детских домах и домах престарелых, нужно знать, кто их будет эвакуировать. Это будет не армия. Такие вопросы в реальности не обсуждались или обсуждались слишком мало», – отмечает министр.

Следующее обсуждение плана обороны Латвии состоится в конце октября или начале ноября с участием членов кабинета министров, когда будут обобщены результаты учений Kristaps 2019. По словам Пабрикса, во время этих учений высшие должностные лица государства, руководство силовых структур и эксперты из госуправления будут «оттачивать теоретические и практические навыки по борьбе с гибридными угрозами, планированию и принятию решений».

В конце апреля американская RAND Corporation подготовила для правительства США исследование о сдерживании агрессии России странами Балтии. В этом документе были описаны возможные сценарии войны, которую может развязать в регионе Россия.

Пабрикс заявил по этому поводу: «Это один из реалистичных сценариев, который служит нам напоминанием о том, что не стоит полагаться и надеяться на то, что вместо нас будет сражаться кто-то другой. Нужно самим быть подготовленными». По его мнению, адекватным ответом и должно стать внедрение «комплексной системы национальной обороны».

Предполагается, что у всех учреждений, предприятий, жителей Латвии в случае кризиса будут свои функции и обязанности, включая необходимость выжить в течение по меньшей мере 72 часов самостоятельно. Это означает, что в каждом доме и семье должен быть набор для выживания: вода, еда, лекарства и т. д. Информацию об этом предполагается распространять уже предстоящей осенью – в бумажном и электронном формате. Будут выданы инструкции действий на случай, если отключено электричество, если взорван газопровод, если банки не действуют и т. п.

В системе гражданской обороны Латвии ключевое значение придается отрядам гражданского ополчения «Земессардзе» («Стража земли»). Поскольку число штатных ресурсов в армии ограничено, основная ставка делается на то, чтобы привлечь побольше граждан в «Земессардзе», в рядах которого они занимаются военным обучением в свободное от основной работы время.

На данный момент в рядах «Земессардзе» числится более 8,2 тыс. человек (из них 17 процентов – женщины). Бригадный генерал Айнар Озолиньш, возглавляющий «Земессардзе», заявляет, что вступление в ополчение – отнюдь не только вопрос моды.

«Главная причина, по которой люди хотят это сделать и пройти военное обучение – патриотизм. Для каждого лояльного гражданина Латвии есть место в «Земессардзе». Мы каждому найдем занятие и задание, которое он сможет выполнять. Мы скорее ориентируемся на долгосрочное обучение человека. Готовим его физически и морально, готовим к обороне государства», – заявил генерал.

В Латвии гордятся своими ополченцами. Артис Пабрикс предупреждает: «Я надеюсь, что война не придет в Латвию, но агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года».

Интерес латышей к вступлению в «Земессардзе» стал расти в 2014 году после нападения России на Украину.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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