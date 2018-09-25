Аксенов подал в суд на Порошенко за введенные санкции

Самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подал иск в Кассационный админсуд Украины с требованием признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против него.

Соответствующее представление было зарегистрировано судом 19 сентября.

Отметим, речь идет об указе президента Украины от 14 мая 2018 года о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Кроме Порошенко ответчиком по делу является Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также как третье лицо указаны Служба безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет министров.

Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура запросила у суда разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении так называемых высокопоставленных должностных лиц Крыма и Севастополя, среди которых экс-"прокурор" Наталья Поклонская и нелегитимный главарь оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

В апреле сообщение о завершении досудебного расследования в отношении Аксенова и компании было опубликовано в газете "Правительственный курьер", а подозреваемым предоставлен доступ к материалам расследования, согласно которым они подозреваются в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и других преступлениях.

Агентство Телевидения Новости