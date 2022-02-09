Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 96

Актриса Ірма Вітовська зізналася, що робитиме у разі війни з Росією

Актриса Ірма Вітовська зізналася, що робитиме у разі війни з Росією

Українська актриса Ірма Вітовська зізналася, як діятиме у разі вторгнення Росії в Україну. Зокрема, знаменитість розповіла, чим може бути корисною.

Своїми думками Вітовська поділилася в шоу "Твій вечір".

Ірма Вітовська розповіла про свої дії у разі початку війни

Так, за словами актриси, після того, як вона почала активно комунікувати з військовими, вона вирішила обміркувати, як вона може допомогти в разі військових дій з боку Росії. Артистка зізналася, що у неї є кілька сценаріїв. Наприклад, вона може надавати медичну допомогу або працювати як людина мистецтва.

"Досконала дія - це тактична медицина, я також можу працювати як людина мистецтва - це така реабілітація десь", - сказала актриса, додавши, що вона також може чинити опір і навіть прийняла можливу ймовірність смерті.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война

Читайте ещё:

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 08.02.2022
Сегодня 08:25    132
МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає "сепаратистів"
Сегодня 08:16    165
Спостерігачі ОБСЄ виявили нові укріплення біля окупованого Луганська
Сегодня 07:33    136
Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським
Сегодня 06:15    273
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    206
Канада відправила до України “нелетальну” військову допомогу
08.02.2022 10:08    208
Агрессия РФ: в США оценили вероятность и варианты атаки на Украину
08.02.2022 09:57    250
Громадянку України, яка передавала інформацію окупантам, затримали на Донеччині
08.02.2022 09:02    189
Из тюрьмы — на передовую: оккупанты на Донбассе нашли решение кадрового дефицита в «войсках»
08.02.2022 07:51    224
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
08.02.2022 00:01    212
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 