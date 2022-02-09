Актриса Ірма Вітовська зізналася, що робитиме у разі війни з Росією

Українська актриса Ірма Вітовська зізналася, як діятиме у разі вторгнення Росії в Україну. Зокрема, знаменитість розповіла, чим може бути корисною.

Своїми думками Вітовська поділилася в шоу "Твій вечір".

Ірма Вітовська розповіла про свої дії у разі початку війни

Так, за словами актриси, після того, як вона почала активно комунікувати з військовими, вона вирішила обміркувати, як вона може допомогти в разі військових дій з боку Росії. Артистка зізналася, що у неї є кілька сценаріїв. Наприклад, вона може надавати медичну допомогу або працювати як людина мистецтва.

"Досконала дія - це тактична медицина, я також можу працювати як людина мистецтва - це така реабілітація десь", - сказала актриса, додавши, що вона також може чинити опір і навіть прийняла можливу ймовірність смерті.

Источник: novyny.live/

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