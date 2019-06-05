Актуальность смены формата с Нормандского на Будапештский

Возможна ли в будущем смена Нормандского формата переговоров и какой из возможных наиболее выгоден Украине.

Мои постоянные читатели знают, что в своих интервью я неоднократно акцентировал внимание на том, что Нормандский формат переговоров необходимо расширять, как минимум, добавляя в его состав США. Либо пересматривать вовсе из-за очевидного пророссийского лоббизма, имеющего серьезный вес в политике Германии и весьма аморфной позиции Франции, от года к году сдающей позиции местному национал-популизму, спонсируемого Кремлем.

По сути, в один не прекрасный день, мы можем оказаться за столом переговоров, за которым из четырех собравшихся, на стороне Украины будет лишь сама Украина.

Однако вчера прозвучало мнение практически на 100% созвучное с вызовами нынешних реалий.

Как известно, намедни новоизбранный президент Украины вернул в трехстороннюю контактную группу второго президента Леонида Кучму. Кому-то этот шаг Зеленского не понравился, а кто-то наоборот его одобрил. По крайней мере, в отношении “Минска” серьезных, стрессовых перемен не произошло, при сохранении Зеленским в фундаментальных вопросах таких мастодонтов политической арены как Леонид Кучма. И в каком-то смысле это наталкивает на мысль, что выбор в пользу старой команды, означает отсутствие у нового президента своего пула знатоков данного, очень непростого, переговорного плацдарма.

Между тем, вчера же, прозвучала весьма оригинальная и достаточно свежая идея о преобразовании, но не сохранении Нормандского формата.

Так, намедни, в ходе своего интервью на ТРК “Украина” лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко предложил изменить Нормандский формат на Будапештский, что, безусловно, больше бы отвечало интересам Украины.

Напомню, что возможный Будапештский формат мог бы включать в свой состав страны, которые в 1994 году предоставили Украине гарантии безопасности в связи с присоединением нашей страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. Речь идет о России, США и Великобритании.

Возможно, если у Владимира Зеленского на сегодняшний день в окружении нет достаточного количества профессионалов, готовых на самом высоком уровне отстаивать интересы Украины на международной арене, именно по данной проблематике, то ему следовало бы прислушиваться к авторитетному мнению?

По крайней мере, низкий КПД Нормандского формата более чем очевиден и в дальнейшем он будет играть исключительно против Украины. Такие же партнеры нашей страны как США и Великобритания, наименее подвержены как влиянию Кремля, так и энергетическому шантажу с его стороны.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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