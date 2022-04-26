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Актуальные адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 26 апреля

Гуманитарная помощь отделениях почты предоставляется бесплатно.

Харьковская областная военная администрация обновила карту отделений «Укрпочты» и «Новой почты», где харьковчане могут получить гуманитарную помощь.

«Напоминаем, что гуманитарная помощь в этих отделениях предоставляется бесплатно. Просим не создавать очереди, это может быть небезопасно», — отметили в ХОВА.

Актуальные адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 26 апреля

Актуальные адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 26 апреля

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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