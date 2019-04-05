Аласания отказался выслушивать дальнейшие требования Зеленского относительно дебатов

Руководитель "Суспільного" напомнил, что проведение дебатов кандидатов в президенты регулируется законом, а формат определяется вещателем.

Глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что переговоры с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским относительно организации дебатовмежду ними "закончились, не успев начаться". Руководитель "Суспільного" дал понять, что причиной срыва переговорного процесса являются все новые и новые требования Зеленского к своему оппоненту и организаторам дебатов.

Аласания напомнил, что проведение дебатов регулируется законом Украины о выборах президента, а их формат, согласно законодательству, определяется национальным вещателем.

"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий "Суспільного" будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - по законом "О выборах президента Украины". В студии общественного вещателя. С модератором общественного вещателя. По правилам общественного вещателя". Точка", - написал руководитель НОТУ на своей странице в Facebook вечером в четверг, 4 апреля.

Свое заявление Аласания сделал после публикации Зеленским ролика, в котором он предложил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко модерировать его дебаты с Порошенко.

Вечером 4 апреля Аласания в эфире "Громадського" подтвердил, что дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся 19 апреля между 20:00 и 21:00 в студии "Суспільного".

После оглашения результатов Национального экзит-пола вечером 31 марта Петр Порошенко заявил о том, что перед вторым туром обязательно должны состояться дебаты между кандидатами в президенты.

В тот же день Владимир Зеленский подтвердил готовность к дебатам с Порошенко. "Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью", - заверил Зеленский журналистов.

НОТУ пригласила обоих лидеров президентской гонки к участию в дебатах, но уже 1 апреля в штабе Зеленского усомнились в целесообразности его участия в дебатах с Порошенко и заявили о том, что они не имеют смысла.

Однако 4 апреля Зеленский обнародовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Руководство стадиона заявило, что не получало таких предложений. Однако, Порошенко согласился на такие дебаты и выложил в сеть свой видеоролик.

Штаб Порошенко пригласил Зеленского вместе с президентом сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме. Однако Зеленский, который первым выдвинул Порошенко это требование, отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский".

Кроме того, Зеленский записал очередное видеобращение, в котором призвал Юлию Тимошенко модерировать дебаты и дал ей 24 часа на размышления.

В воскресенье, 31 марта, состоялся первый тур выборов президента Украины. Для голосования на 199 территориальных округах в Украине и 1 зарубежном были открыты почти 30 тысяч избирательных участков. Явка избирателей составила 63,48%, в выборах приняли участие более 18,5 миллионов украинцев. На пост главы государства претендовали 39 кандидатов.

Ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей. По итогам обработки ЦИК 100% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,24%, Петр Порошенко - 15,95% голосов.

Источник: zn.ua

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