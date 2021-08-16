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Албанія прийме біженців із Афганістану на прохання США

Албанія прийме біженців із Афганістану на прохання США

Еді Рама повідомив у фейсбуці, що нещодавно адміністрація США провела консультації з Албанією з цього питання

Албанія прийняла прохання США тимчасово прийняти афганців, які втікають зі своєї країни на тлі захоплення влади талібами.

15 серпня прем’єр-міністр Еді Рама повідомив у фейсбуці, що нещодавно адміністрація США провела консультації з Албанією, щоб оцінити, чи може вона служити транзитною країною для частини афганських біженців, кінцевим пунктом призначення для яких є Сполучені Штати.

«Ми не скажемо «ні» не тільки тому, що наші великі союзники просять нас, а й тому, що ми Албанія», – написав Рама.

Цього тижня джерела повідомили агенції Reuters, що адміністрація США провела переговори з такими країнами, як Косово та Албанія, щодо захисту пов’язаних зі США громадян Афганістану від репресій талібів, поки у Вашингтоні не завершать процес затвердження їхніх американських віз.

У Косові керівник апарату прем’єр-міністра Луан Даліпі підтвердив, що його уряд підтримує контакти з владою США щодо розміщення афганських біженців із середини липня.

Источник: radiosvoboda.org

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