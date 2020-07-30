Алексей Кучер второй раз уволил директора Департамента здравоохранения

Сегодня, 30 июля, Вадим Иванников работает на должности директора Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрациипоследний день. Глава ХОГА Алексей Кучер прокомментировал:

«Иванников вернулся (с больничного), и я его увольняю. Я направил уже документы соответствующие. Потому что увольнение директора департамента согласовывается с профильным департаментом министерства".

Эту информацию также подтвердила советник председателя ХОГА по вопросам СМИ и связей с общественностью - Ксения Ярикова.

Однако, сам чиновник эту информацию опровергает и утверждает, что заявление по собственному желанию написал еще в понедельник, 27 июля, а уже сегодня работает последний рабочий день. Все из-за длительного лечения.

Напомним, что Вадима Иванникова утвердили на должность 11 марта 2020 года, но спустя короткое время глава ХОГА сообщил о том, что уволил назначенного чиновника. Все из-за скандала вокруг аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые Иванников решил перевезти из районов области в Харьков. Однако, из-за стремительного ухода медика на больничный, губернатор отменил решение.

Уже в мае чиновник вновь оказался в центре скандала с областной инфекционной больницей. Главврач обвинил Иванникова в «неаргументированных распоряжениях». Родственники умершего от COVID-19 обратились с жалобами на то, что им пришлось оплачивать лечение, хотя деньги для больницы, как утверждали в облздраве, выделялись. В ответ — снова больничный директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.

23 июля Вадим Иванников вышел после трехмесячного больничного.

Агентство Телевидения Новости