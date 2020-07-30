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Алексей Кучер второй раз уволил директора Департамента здравоохранения

Алексей Кучер второй раз уволил директора Департамента здравоохранения

Сегодня, 30 июля, Вадим Иванников работает на должности директора Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрациипоследний день. Глава ХОГА Алексей Кучер прокомментировал:

«Иванников вернулся (с больничного), и я его увольняю. Я направил уже документы соответствующие. Потому что увольнение директора департамента согласовывается с профильным департаментом министерства".

Эту информацию также подтвердила советник председателя ХОГА по вопросам СМИ и связей с общественностью - Ксения Ярикова.

Однако, сам чиновник эту информацию опровергает и утверждает, что заявление по собственному желанию написал еще в понедельник, 27 июля, а уже сегодня работает последний рабочий день. Все из-за длительного лечения.

Напомним, что Вадима Иванникова утвердили на должность 11 марта 2020 года, но спустя короткое время глава ХОГА сообщил о том, что уволил назначенного чиновника. Все из-за скандала вокруг аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые Иванников решил перевезти из районов области в Харьков. Однако, из-за стремительного ухода медика на больничный, губернатор отменил решение.

Уже в мае чиновник вновь оказался в центре скандала с областной инфекционной больницей. Главврач обвинил Иванникова в «неаргументированных распоряжениях». Родственники умершего от COVID-19 обратились с жалобами на то, что им пришлось оплачивать лечение, хотя деньги для больницы, как утверждали в облздраве, выделялись. В ответ — снова больничный директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.

23 июля Вадим Иванников вышел после трехмесячного больничного.

Агентство Телевидения Новости

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