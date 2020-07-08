Алгоритм припинення самоізоляції для осіб, які перетнули державний кордон

Дострокове припинення самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь протягом останніх 14 днів можливе:

● лише для осіб, які перебувають на самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) протягом останніх 14 днів;

● лише на підставі негативного результату ПЛР-дослідження, здійсненого з метою припинення самоізоляції/обсервації після перетину кордону та КПВВ;

● лише за результатами дослідження лабораторії із переліку, поданого нижче.

Тобто особа має здати власний біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії з переліку, попередньо заповнивши інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України.

Звертаємо увагу! Для уникнення небажаних наслідків у формі варто зазначити номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома».

У разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР:

● лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України;

● дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома»;

● про можливість припинення самоізоляції особу буде поінформовано відповідним повідомленням сервісу «Дій вдома».

Алгоритм розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами) «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Харківські лабораторії, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома»

● м. Харків, просп. Героїв Сталінграду, 160, Клініко-діагностична лабораторія, ПЛР відділ

● м. Харків, просп. Незалежності, 13, Лабораторія ТОВ «Медичний центр здоров’я»

● м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, ПП «Лабораторія Міленіум»

По материалам: kmu.gov.ua

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