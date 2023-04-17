Альянс для вытеснения РФ с мирового рынка ядерного топлива создали США, Великобритания, Франция, Канада и Япония

Пять стран будут использовать возможности своей атомной отрасли, чтобы "подрывать контроль России над цепочками поставок", "поддерживать стабильные поставки топлива для нужд сегодняшнего дня, а также гарантировать безопасную и надежную разработку и внедрение топлива для перспективных реакторов завтрашнего дня". Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на на встрече министров энергетики стран G7 в японском Саппоро.

"Соглашение также укрепит ядерную энергетику наших стран, что будет иметь ключевое значение для повышения нашей внутренней энергетической безопасности и снижения счетов за электроэнергию для британских семей", - отмечает по этому поводу правительство Великобритании.

Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности страны Грант Шэппс отметил важность объединения пяти стран для решения проблемы зависимости от российского ядерного топлива, "поскольку мир все больше обращается к атомной энергетике как к источнику низкоуглеродной и безопасной энергии".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26493

Новости портала «Весь Харьков»