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Альянс НАТО готов ответить на кибератаки применением 5-й статьи устава о коллективной обороне

Альянс НАТО готов ответить на кибератаки применением 5-й статьи устава о коллективной обороне

НАТО готова ответить на кибератаки применением 5-й статьи устава о коллективной обороне и "всего спектра" возможностей для противодействия таким нападениям, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Кибератаки могут причинять столько же ущерба, сколько и конвенциональные нападения… Кибератаки становятся все более частыми, сложными и разрушительными. Они исходят от государственных и негосударственных субъектов… Союзники ранее договорились о том, что кибератака может стать причиной применения статьи пятой, когда нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех нас", - заявил Столтенберг, выступая на конференции по кибербезопасности в Лондоне.

Он также напомнил, что НАТО признала киберсферу как военную сферу, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими.

"Нам нужно также думать о том, как сдерживать кибератаки. Часть ответа – это определение источников. Те, кто нападает, должны знать, что их раскроют. Как было в прошлом году, когда власти в Нидерландах при содействии британских экспертов сорвали атаку со стороны РФ против ОЗХО в Гааге", - заявил генсек НАТО.

По его словам, "союзники должны быть готовы, чтобы ответить на кибератаки, и, когда это необходимо, готовы использовать свои кибервозможности для борьбы с противником", как это было в отношении интернет-ресурсов ИГ.

"Для обеспечения полного эффекта сдерживания потенциальные агрессоры должны знать, что мы не ограничены ответом в киберсфере, когда нас атакуют в киберпространстве. Мы можем и будем использовать полный спектр возможностей, которые есть в нашем распоряжении", - заявил Столтенберг.

Напомним, что ранее министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в попытке провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Четырех русских кибертеррористов с диппаспортами выдворили из Нидерландов.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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