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Альянс НАТО начал реализацию плана обороны Польши и стран Балтии от нападения России

Альянс НАТО начал реализацию плана обороны Польши и стран Балтии от нападения России

«Мы приняли ряд решений, чтобы повысить нашу готовность реагировать на любую угрозу в любое время и с любого направления», заявили в Североатлантическом альянсе.

НАТО приступило к осуществлению плана обороны Польши и стран Балтии. Это стало возможным после снятия Турцией своих требований, сообщает польская пресса.

План обороны стран Балтии и Польши был согласован в начале декабря 2019 года во время двухдневного саммита НАТО в Лондоне. Но Турция не позволила НАТО осуществить этот план в то время, требуя признания курдских коммунистов в северной Сирии террористами.

Теперь турки сняли свои возражения, - заявил представитель французского министерства обороны. Дипломат подчеркнул, что планы уже окончательно согласованы.

«Политическое решение является успехом для всего НАТО», - заявил журналистам министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Напомним, что план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии был разработан по их просьбе после захвата Россией Крыма в 2014 году.

«Как Альянс, мы сталкиваемся с угрозами и вызовами со всех стратегических направлений. Агрессивное поведение России является угрозой евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас.

Мы приняли решения, чтобы повысить нашу готовность реагировать на любую угрозу в любое время и с любого направления.

Мы отвечаем, и мы ответим сбалансированным и ответственным образом на развертывание Россией новых ракет средней дальности, что привело к краху «Соглашения о полной ликвидации ракет средней дальности» и которое представляет значительный риск для евроатлантической безопасности», - говорится в Лондонской декларации Североатлантического альянса.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: нато

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