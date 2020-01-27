Аліменти без розірвання шлюбу: як їх стягнути

Що для цього потрібно, розповідає наш консультант.

Як розповіла фахівчиня Сахновщинського бюро правової допомоги Людмила Клімова, батьки зобов՚язані утримувати дітей до їх повноліття – це встановлено в частини другої статті 51 Конституції України. Крім того, відповідно до статті 180 Сімейного кодексу України (далі – СК України) батьки зобов՚язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Також, згідно з частиною другою статті 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов՚язані піклуватися про здоров՚я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Згідно з частиною третьою статті 181 СК України, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. «Тобто ви можете подати до суду позовну заяву про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, наприклад, 3000 грн, або у частці від доходу (1/3, 1/5, 50 % тощо)» - зазначила юристка.

Позовну заяву необхідно подавати до суду за місцезнаходженням відповідача. Разом з тим передбачено право позивача подавати заяву в суд за своїм місцезнаходженням за наявності на те поважних причин. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів.

«Ви можете подати позов до суду на стягнення аліментів, і для цього не обов’язково розривати шлюб. Можна визначити розмір виплати аліментів у договірному порядку, проте це потребує бажання двох сторін і нотаріального посвідчення такого договору» – наголосила Людмила Клімова.

Таким чином, за будь-яких обставин можна вимагати від чоловіка виплату аліментів на утримання дитини як у судовому порядку, так і в позасудовому, з розлученням чи без розлучення.

Источник: slk.kh.ua

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