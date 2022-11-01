Америка-Китай: кто выиграет в чиповых войнах?

(Последствия последней атаки Америки против Китая в “чиповых войнах”)

Итак - Китай борется за то чтобы стать ПОЛНОСТЬЮ независимым от Америки (и ее союзников!) в дизайне и производстве чипов.

Америка борется за то, чтобы ни одна страна в мире (включая ее союзников!) не могла бы делать чипы последних поколений сама - то есть без участия американских компаний.

Китай потратил на “борьбу за независимость” примерно 500 миллиардов долларов за последние 10 лет. И кое-что добился. Но: по-прежнему сейчас Китай тратит БОЛЬШЕ денег на импорт чипов чем на импорт нефти (это, кстати если вдуматься, очень удивительный факт!)

Последние три поколения чипов Китай пока что сам производить не может. Поэтому, чтобы собирать смартфоны в Китае - необходимо чипы для них импортировать. 90% таких чипов производит компания TSMC - в Тайване. Остальное - Самсунг. Причем, TSMC целиком работает “под заказ” - то есть кто-то делает дизайн чипа - и она его производит. В огромных количествах.

100% оборудования, чтобы делать такие чипы производит компания ASML - в Нидерландах.

До сих пор американские ограничения (их ввели при Трампе) работали так: Оборудование для производства чипов последнего поколения в Китай ввозить нельзя. Все остальное оборудование только с разрешения US Dept of Trade - то есть Америка знала что ввозится в Китай.

И вот теперь Байден ударил из всех стволов.

А именно:

1) Запретили ввозить оборудование не только последних поколений в Китай. Там теперь написано так что нужно очень долго доказывать чтобы что-то ввезти в Китай

2) Запретили ввозить ВСЕ чипы применяющиеся для приложений искусственного интеллекта и data mining в Китай - без исключения.

3) Решили составить список всех компаний которые делают дизайн и/или производство чипов в Китае - очевидно чтобы в будущем их санкционировать ОДНИМ ударом

4) И ВОТ ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ как все пишут: Всем людям, кто имеет гражданство или гринкарту США запретили работать на китайские компании, которые работают в индустрии чипов.

И вот это последний пункт - самый сильный удар по Китаю. Много талантливых китайцев учились и потом работали в Америке. Закончили самые крутые университеты (типа Стэнфорд и Гарвард) и потом работали в передовых компаниях. Те кто долго жил в Америке - получили гражданство. Те кто меньше - все имеют гринкарты. И многие из них вернулись в Китай и работают как топ-менеджеры или топ-инженеры в китайских компаниях. Кроме того, Китай оказывается нанял сотни американских инженеров - которые помогали ему догонять Америку.

Всего мы говорим о тысячах людей - которые занимают самые ключевые позиции и работают в Китае. Они уже все уволились - никому не хочется рисковать личными американскими санкциями. Что делать сейчас- не знает даже Компартия Китая. Своих Стэнфорда и Гарварда у них пока нет.

Все показывает, что они в растерянности и в отчаянии. Такого удара от Америки никто не ожидал.

Посмотрим что будет далее!

Джерело: https://www.facebook.com/peter.chernyshov

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