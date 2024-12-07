Американці розділились у думках щодо результату війни рф проти України
Війна рф проти України, зокрема міркування щодо її потенційного результату, розділила американську громадську думку, показали дані опитування.
Як повідомляє "Європейська правда", опитування проводив Інститут Рональда Рейгана.
Зокрема, 41% опитаних вважають, що росія наразі перемагає у війні, причому таке сприйняття більш поширене серед 45% виборців Дональда Трампа.
Лише 24% вважають, що Україна перемагає, причому виборці Камали Гарріс (29%) висловлюють більше оптимізму, ніж виборці Трампа (21%).
Ще 22% вважають, що жодна зі сторін не перемагає.
Очікування щодо результату конфлікту також різняться: більше третини (33%) прогнозують, що росія захопить частину української території, тоді як 26% вважають, що війна затягнеться на невизначений термін.
Лише 17% вірять, що Україна повністю відтіснить росію зі своєї території. Ще менше респондентів (14%) вважають, що росія захопить всю Україну.
Водночас більшість опитаних (59%) вважають, що Україна вестиме переговори про мир, навіть якщо для цього доведеться поступитися росії частиною території. Цю точку зору поділяє більшість як виборців Трампа (63%), так і виборців Гарріс (55%).
Лишаються високими також побоювання з приводу ширших наслідків цієї війни: 78% побоюються розширення на країни НАТО, а 75% – того, що це може підштовхнути інші авторитарні режими до вторгнення в демократичні країни-сусіди.
В останні тижні після обрання Трампа президентом США на Заході стали активніше говорити про певний варіант "врегулювання" російсько-української війни.
Джерело: eurointegration.com.ua